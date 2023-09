Quell’olio celato nelle pietre e le fratture geopolitiche che crea

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

La produzione di olio di scisto è molto antica e le prime tracce documentate del metodo di estrazione risalgono all’inizio del XIV secolo in Svizzera e in Austria. Verso la fine del XVII secolo, per esempio, le strade di Modena erano illuminate con olio di scisto, che era considerato anche un ottimo medicamento per curare i dolori muscolari. Tra il 1830 e il 1840 furono fondate in Francia delle imprese che avevano come obiettivo l’estrazione di olio di scisto, impiegato essenzialmente nell’illuminazione...