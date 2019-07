Accadde 40 anni fa: «Quell’ordine improvviso: destinazione Vietnam» Marcello De Donno, 78 anni, è stato capo di Stato Maggiore della Marina Militare dal 2001 al 2004, poi presidente dell'Augusta Westland e della Lega Navale di Marco Ludovico

“Missione Vietnam”: 40 anni fa partirono le navi per salvare i “boat people”

4' di lettura

Esperienza indimenticabile, quella del Vietnam. Ancora oggi, dopo quarant'anni esatti, Marcello De Donno, 78 anni, ne parla con dovizia di particolari e una collana di emozioni celate, ma non troppo, dietro la tempra del grande ufficiale. De Donno è stato capo di Stato Maggiore della Marina Militare dal 2001 al 2004, poi presidente dell’Augusta Westland e della Lega Navale. Il suo racconto è la sintesi del militare al comando e dell’impegno umanitario. Profili oggi forse in contraddizione, qualcuno li mette perfino in contrapposizione. Allora sono stati cifra unica dell’azione dello Stato.

GUARDA IL VIDEO: “Missione Vietnam”: 40 anni fa partirono le navi per salvare i “boat people”



Ammiraglio De Donno, quando apprese la notizia della missione?

Eravamo a Tolone, in Francia, me lo disse il comandante del Veneto Franco Mariotti, ero il suo secondo. Tutti, dopo una lunga stagione di lavoro, eravamo pronti a riunirci alle nostre famiglie per la pausa estiva. Speranza disillusa: la missione era immediata, le ferie potevano aspettare. L’operatività non ammette tentennamenti, lo comunicammo subito all’equipaggio. La priorità era ormai una sola. E ci dovevamo organizzare subito.



Uno sconvolgimento improvviso

Sul Veneto c'erano circa 500 uomini di equipaggio. Li riducemmo, con lo sbarco a Taranto, a 350. Dovevamo fare spazio ai naufraghi. Le esigenze di assetto militare rimasero intatte per motivi di sicurezza. Ma molte zone della nave dovevano avere nuovi assetti. Allestimmo dormitori separati per uomini, da una parte, donne e bambini dall'altra.

Dove fu fatto tutto questo lavoro?

In porto a Taranto. Un lavoro senza sosta, “H 24”: finimmo, infatti, in cinque giorni. Un alloggiamento per donne e bambini, 120 posti; l’altro, per i maschi, con letti a castello, poteva contenere 300 persone, era nell’hangar, a poppa. L’alloggio sottufficiali fu trasformato in infermeria. Sotto il ponte di volo organizzammo un’area protetta per consentire ai profughi di stare all’aperto. Ci vollero anche una decina di locali igienici in più.