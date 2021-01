Quella Brexit all’incontrario di 1600 anni fa:quando Roma abbandonò la Britannia

Una terra inospitale

La geografia, peraltro, non aiutava i “conquistatori” romani. La provincia Britannia era una terra inospitale: un clima ostile che nel Nord del paese diventava addirittura insopportabile e invivibile. La terra non era facile da coltivarsi. O perlomeno non lo era per le esigenze alimentari dei romani: l'alimentazione era basata su farinacei, serviva grano che infatti Roma importava in gran quantità dall'Egitto e dalla Siria. Ma il clima atlantico dell'isola Britannia, troppo piovoso e freddo, con poca luce impediva dei raccolti di grano decenti. Le risorse naturali che hanno arricchito la Gran Bretagna, il carbone e il petrolio, sarebbero state scoperte solo molti secoli dopo. Per gli imperatori romani, la Britannia era più un costo che un vantaggio. E la provincia non era nemmeno pacifica. I romani avevano sempre avuto un problema di confini: non erano mai riusciti a soggiogare le tribù degli Scotii (Scozzesi) e dunque a prendersi tutta l'isola, che sarebbe stata difesa dal mare, ma erano stati costretti a costruire il Vallo di Adriano che divideva il paese in due. Roma aveva la leadership militare dell'epoca, erano quello che oggi sono gli Stati Uniti per il mondo del 2021: ma nemmeno l'esercito più numeroso, organizzato e progredito di allora riusciva ad avere la meglio contro le tribù scozzesi, robusti e immensi giganti che sovrastavano in altezza i pur attrezzati legionari romani. Giganti che soprattutto erano abituati a vivere in condizioni estreme. I loro attacchi alla frontiera dell'impero risultavano letali e invincibili. Nel corso dei secoli, poi, la Britannia era diventata pure oggetto di scorribande di pirati che venivano dal mare e periodicamente razziavano le coste: erano altrettanto feroci tribù, di Angli e Sassoni, i futuri abitanti dell'isola.

Quello di Roma dalla Britannia fu un addio a freddo, studiato a tavolino: la volontaria e cinica amputazione di un arto che era già però destinato a incancrenirsi prima o poi. La scelta di Onorio era dettata da grande buon senso e anche una visione strategica: abbandonare la provincia, anche a un costo, politico e sociale, enorme. Lasciata l'isola, il confine dell'impero tornava a essere quello naturale, e più facilmente difendibile, della Manica e del mare del Nord: le migliaia di chilometri della costa delle province di Gallia (la Francia) e Germania (Belgio, Olanda e Germania stessa). Con un fronte in meno da presidiare, Roma poteva concentrarsi su un altro, altrettanto problematico: il limes germanicus, il confine sul Reno dove pigiavano le tribù di celti, e dove i romani erano sempre più deboli. Se fosse saltato quello, sarebbe saltata Roma. Come in effetti, 70 anni dopo Onorio, succederà.

La storia si ripete?

La Brexit di Roma fu uno shock per l’isola: i coloni, cittadini romani che nel corso del tempo si erano mischiati con la gente del posto, furono semplicemente lasciati alla mercé dei barbari, che, più feroci e violenti, li trucidarono. Angli e Sassoni invasero il paese e ne presero il controllo tranne che per il nord abitato dai sempre invincibili scozzesi. Le città romane furono saccheggiate e distrutte dai barbari, la lingua latina scomparve (sopravvisse solo nei monasteri), l'intero sistema socio-economico, dalle monete ai commerci; dalle strade alle terme, collassò. I nuovi invasori non erano in grado di gestire una società così complessa. La Brexit di un millennio e mezzo fa portò alla fine della prospera Britannia romana. Da quelle ceneri nacque una nuova nazione, chiamata England, la terra degli Angli. Ma ci vollero almeno seicento anni: solo attorno all'anno mille la Gran Bretagna ritornò a un livello di prosperità e progresso. La Brexit all'incontrario dell'Europa romana ebbe come conseguenza i “Secoli Bui”: declino, carestie e guerre. La Brexit di Boris Johnson dove traghetterà la terra degli Angli?