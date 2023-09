Quella differenza di salario ingiustificata tra uomini e donne

La direttiva non si ferma qui: le imprese con più di 250 dipendenti saranno tenute a riferire annualmente all’autorità nazionale competente l’eventuale divario retributivo di genere all’interno della propria organizzazione. E se il divario retributivo dovesse risultare superiore al 5%, non giustificabile sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, le imprese saranno tenute ad agire svolgendo una valutazione congiunta delle retribuzioni in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori.

International Equal Pay Day

Nell’Unione Europea le donne guadagnano in media il 13% in meno rispetto ai colleghi uomini e il divario retributivo di genere è rimasto sostanzialmente immutato nell’ultimo decennio. La disparità retributiva espone le donne a un maggiore rischio di povertà e contribuisce al divario pensionistico dell’Ue, che nel 2018 si attestava intorno al 30%, scrive il Consiglio Europeo. E in Italia? Il gender pay gap è stimato al 15,5% nel settore privato. Dato che cresce con il tempo e la carriera: la differenza all’ingresso nel mondo del lavoro è dell’8,2% e sale al 24,4% per gli individui con più di cinquant'anni. Senza contare poi che in Italia l’occupazione femminile resta fra le pià basse d’Europa.

Pensione, ora le donne la raggiungono dopo gli uomini

Lunedì 18 settembre a livello globale si celebra l’International Equal Pay Day istituito da ILO, UN Women e Ocse nel 2020. Un’iniziativa resa necessaria dal fatto che le donne guadagnano in media 77 centesimi per ogni dollaro guadagnato dagli uomini. Per semplificare: lavorano gratis per due mesi all’anno. Una differenza non più tollerabile considerato il contributo femminile al Pil dei singoli Paesi non solo in termini di lavoro retribuito, ma anche di lavori di cura non retribuiti. Quest’ultima componente,

secondo Oxfam, è stimabile intorno a 10,8 mila miliardi di dollari su un Pil mondiale di 96,5 mila miliardi.

Loading...