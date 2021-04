Quella falsa neutralità che fa da paravento alla discriminazione

Nella ricerca medica, i pregiudizi desiderabili potrebbero essere utilizzati per correggere gli squilibri di genere. La malattia coronarica è una delle principali cause di morte per le donne, ma gli uomini sono sovrarappresentati negli studi clinici: l’intelligenza artificiale potrebbe favorire l’arruolamento delle donne rispetto a quello degli uomini. Questo non significa che i politici dovrebbero interferire con i mercati tecnologici, microgestire lo sviluppo e l’adozione della tecnologia. Ma è necessaria una visione politica generale per stabilire la direzione di marcia, se l’obiettivo è quello di vivere in un mondo migliore.

Spesso chiediamo già l’introduzione di pregiudizi auspicabili attraverso l’affirmative action. Le quote di genere affrontano la discriminazione contro le donne nella selezione per le posizioni di potere. Le quote però non correggono solo i pregiudizi. Sono anche una dichiarazione politica: la parità di genere è uno strumento per cambiare il sistema.

Il processo decisionale maschile nelle aziende o nelle istituzioni pubbliche potrebbe perpetuarsi indefinitamente, con i responsabili che continuano a selezionare coloro che corrispondono alla loro visione maschile del mondo. Imporre delle quote equivale a introdurre un pregiudizio contro ciò; significa rifiutare un modo di fare le cose e sostenere una visione diversa che mira a correggere l’emarginazione storica.

Allo stesso modo, la discussione su come migliorare l’uso dell’Ai in Europa non dovrebbe essere separata dalle sue implicazioni strutturali.

Negli anni ’60, gli antropologi si resero conto che i membri delle tribù Zulu in Sudafrica non cadevano nell’illusione di Müller-Lyer. A differenza dei loro coetanei occidentali, vedevano subito che le linee erano della stessa lunghezza. La loro interpretazione delle informazioni fornite era diversa. Gli zulu vivono in capanne arrotondate in un ambiente dove gli angoli acuti delle costruzioni europee sono assenti. La loro visione geometrica è diversa. Certo, una zulu potrebbe trovarsi meno a suo agio nello stimare le distanze in una città europea.