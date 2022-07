Quella musica che risuona in mezzo ai calici e alle bottiglie

Ascolta la versione audio dell'articolo

Vedere le note come un susseguirsi di lampi di colore. Ossia provare, fuori dalla letteratura, una sinestesia: succede all'1 per cento della popolazione mondiale. Ma c'è chi, come la musicista svizzera Elisabeth Sulser, oltre a vedere il do rosso, il re giallo e il sol verde, sente sulla lingua il sapore delle pause musicali; un gusto diverso a seconda della lunghezza dell'intervallo. Materiale per studi neurologici, che hanno identificato questa rarissima, doppia sinestesia in Elisabeth quando aveva solo 16 anni. Ma anche noi, comuni mortali da una sensazione alla volta, possiamo godere della musica come amplificatore di sensazioni; in particolare, quando degustiamo un vino. È questione di esercizio. E di trovare l'accompagnamento giusto.

Vellutata, profonda, ricca di chiaroscuri. È così che probabilmente immagineremmo la voce del Brunello, se ne avesse una propria. Da Biondi-Santi, i creatori di uno dei vini più noti in Italia e all'estero, gliene hanno data una, anzi: gliene daranno una ogni anno, grazie al progetto la Voce di Biondi-Santi che accompagnerà, come un nuovo rito, le uscite delle nuove annate. La voce di quest'anno è quella, bellissima, di Neri Marcorè, che legge l'audiolibro del racconto inedito Grappoli di note, firmato da Elena Dallorso (Tomas Arana, doppiatore in film come Il Gladiatore e Pearl Harbor, sarà la voce inglese). I due si ritrovano nella serie di podcast Equilibrio, conversazioni su natura, musica e vino che vedono aggiungersi l'ad del gruppo Giampiero Bertolini, l'enologo Federico Radi, il direttore d'orchestra Beatrice Venezi e Susan Lin, musicista e performer che è diventata anche Master of wine. Il racconto inedito e i podcast si scaricano solo tramite prooftag dalle bottiglie Brunello 2016 e Riserva 2015, appena arrivate sul mercato. Un Brunello pieno di energia, il 2016, croccante di frutti rossi e profumato di erbe balsamiche e officinali. Una Riserva maestosa la 2015, la 41esima rilasciata dal 1888, che ammalia con sentori di ciliegia matura, arancia sanguinella ed erbe mediterranee, e seduce al palato con tannini strutturati e una chiusa sapida e infinita. Regali di un territorio non nuovo alle sperimentazioni musicali: produce Brunello la “vigna di Mozart” del Paradiso di Frassina, i cui filari ascoltano il compositore austriaco tutti i giorni grazie a cento diffusori e che, assicurano studi delle università di Firenze, Pisa e Arezzo, beneficiano degli effetti delle frequenze musicali.

Un momento della presentazione del progetto Voce del Brunello lanciato da BIONDI-SANTI. Sviluppato fra letteratura e musica, ogni anno si rinnoverà per accompagnare l'uscita delle nuove annate.

La sinestesia fra sensazioni gustative e uditive non è una novità per la maison Krug, che la esplora da anni grazie al progetto Echoes, in collaborazione con grandi musicisti in tutto il mondo e con l'Ircam (Institut de recherche et coordination acoustique/musique). L'idea è quella di rendere in musica il concetto che sta dietro a ogni nuova Grande Cuvée, creata come si compone una melodia. Ossia, selezionando con un accuratissimo assemblaggio le “voci” delle varie parcelle di vigna e soppesando le percentuali dei tre vitigni principali, chardonnay, pinot noir e meunier, come fossero archi, fiati e percussioni. Per quella appena lanciata quest'anno, la 170ème Édition, basata sulla vendemmia 2014, sono stati assemblati ben 195 differenti vini di 12 annate, la più vecchia è la 2008. Sette anni sui lieviti, con una percentuale di vin de réserve del 45 per cento a regalare rotondità e profondità, la cuvée appena uscita è ampia e morbida al naso, dove i fiori in boccio si fondono alla frutta candita e al marzapane e il sorso è fruttato e aromatico su un tessuto di agrumi croccanti ed elegantissimi. Quest'anno l'abbinamento non sarà solo musicale, ma anche visivo, grazie all'esperienza di Krug Studio curata dal compositore Ozark Henry, che interpreta l'ultima Grande Cuvée in suoni e immagini, partendo dall'ispirazione della Chef de Caves Julie Cavil. Sala d'ascolto pop-up dall'acustica perfetta, pensata per un'esperienza immersiva, il Krug Studio sta girando il mondo ed è recentemente passato dal Four Seasons di Milano per la Design Week.

Si basa sulla forza del jazz e dell'entertainment Donnafugata Music & Wine, ma anche sulla personalità dirompente di José Rallo, ad della casa siciliana e voce solista dell'ensemble jazz che dal 2002 racconta i vini in musica. Un'esperienza replicabile a casa con il canale de dicato su Spotify, dove è possibile ascoltare tutto il repertorio fino al terzo album appena uscito, Rebirth: undici brani con due inediti e due letture da Il Gattopardo e dalle poesie di Neruda. Dietro, anche la volontà di rimettere in circolo la bellezza: il ricavato dello streaming finanzierà delle borse di studio per giovani musicisti siciliani.

Un binomio azzeccato quello tra vino e jazz, che vede anche un festival ormai diventato storico come Jazz & Wine in Montalcino, creato da Fondazione Banfi nel 1998. E che sta alla base del lavoro di CantinaJazz, Associazione Musicale Sinestesica di Pisa fondata nel 2000 da Roberto Marangoni, bioinformatico, ed Emiliano Loconsolo, cantante jazz, con la collaborazione di docenti di analisi sensoriale dell'ateneo pisano. Da anni propongono rassegne e serate in cui ai vini, precedentemente degustati da un panel di assaggiatori, vengono accostati brani jazz composti e arrangiati su misura per amplificare le sensazioni olfattive e gustative. L'idea è quella di tradurre in suoni le emozioni della degustazione, catturando il senso della sinestesia e creando un parallelo tra le tre fasi della degustazione e i tre momenti di un brano jazz, come spiega Emiliano Loconsolo. Che ci regala qualche abbinamento: «Con un bianco profumato ascolterei Ella Fitzgerald, mentre a un rosso strutturato piemontese affiancherei il sassofono di Ben Webster». Il lavoro di CantinaJazz si è fatto negli anni sempre più scientifico, basandosi sugli studi dello psicologo britannico Charles Spence, docente ad Oxford e autore di Gastrofisica. La nuova scienza del mangiare (Readrink, 24 euro). Da anni Spence studia e sperimenta il forte legame tra sensazioni uditive e gustative ed è arrivato a dimostrare come quelle restituite dallo stesso vino cambino a seconda della musica che lo accompagna. Non che ne venga modificato il sapore, certo, ma alcune caratteristiche – ad esempio l'acidità o la dolcezza o i tannini – sono accese o smorzate dalla musica.