Quella pericolosa voglia di partecipazioni statali

Lunedì scorso, Auditorium del Sole 24 Ore, assegnazione dei premi per la migliore qualità della vita delle città italiane: vince, per la seconda volta, Milano, non solo sui parametri economici, ma anche per servizi e per il livello culturale. Dopo il sindaco Beppe Sala, parte un intervento registrato del ministro Lorenzo Fioramonti, il quale coglie l’occasione per sostenere (a Milano, poi!) che il Pil non è l’indicatore giusto per misurare il benessere. Osservazione già sentita in più pertinenti occasioni, ma preoccupante in bocca al ministro di un governo che il Pil proprio non riesce a farlo crescere, nonché esponente di un partito che, il Pil, ha fatto quel che poteva per farlo calare. E continua a farlo, con una serie di invasioni nel perimetro delle politiche industriali che ricordano temi e toni che si credevano consegnati al passato.

Il caso Popolare di Bari

A Bari, la trasformazione della Banca Popolare da cooperativa a società per azioni, richiesta dalla legge Renzi, avrebbe reso più tempestivamente evidenti le operazioni ora sotto inchiesta. Ma la banca si rifiuta, fallisce e ora risorge come banca pubblica di investimento nel Mezzogiorno, per ragioni che riproducono, mutatis mutandis, quelle che hanno portato al fallimento: le valutazioni “locali” del merito di credito.

Lo Stato a Taranto

A Taranto, dopo le vicende che otto anni fa portarono al gigantesco esproprio senza indennizzo dei Riva, dopo l’eliminazione della clausola di esclusione penale che provoca la crisi con ArcelorMittal, lo Stato si improvvisa acciaiere, sceglie la tecnica del preridotto, adottata solo da Paesi produttori di gas, la integra con forni elettrici, che provocherebbe alterazioni dei prezzi del rottame gravemente dannose per le acciaierie del Nord. Con il concorso di capitali pubblici, e soprattutto a invarianza di manodopera, in tutte le fasi e per tutto il tempo necessario a ritornare a produrre 8 milioni di tonnellate l’anno.

In Alitalia, pregiudizi infondati su possibili conseguenze per il turismo e orgogli nazionalistici vengono mobilitati per ottenere garanzia sugli esuberi, comunque necessari per fare uscire il paziente dall’accanimento terapeutico.

Profitto a breve termine

«Le grandi infrastrutture debbono passare in mano pubblica. [...] per le attività di impresa dobbiamo darci una politica industriale e questo [...] è possibile solo con l’intervento pubblico». A dirlo è Pellegrino Capaldo, per storia e cultura strutturalmente distantissimo dal populismo giuridico ed economico. Per questo preoccupa il suo giudizio sul nostro capitalismo: «Estremamente fragile, di rapina, mordi e fuggi, attento al profitto di breve termine, l’impresa vista come generatrice di profitto, nulla più».