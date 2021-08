Quella terza missione dell’università per stare dentro la società

È opinione diffusa e condivisa che non basta insegnare ai ragazzi nei corsi universitari (in un Paese dove purtroppo la quota dei laureati è ancora molto bassa e deve assolutamente crescere) né ci si può accontentare di fare ricerca e pubblicare lavori su riviste scientifiche. Se è vero che una misura storica tradizionale della generatività e dell’impatto dei docenti è quella dei brevetti e delle citazioni (che ti dicono seppure in modo impreciso che quel mattoncino di sapere che hai costruito sarà utilizzato da altri colleghi per continuare ad allargare conoscenze e saperi) è anche vero che tutto questo non basta.

L’avvento dei populismi, il livellamento nel mare magnum della rete e dei social media agli occhi degli utenti dell’informazione, non importa da chi provenga, rendono la terza missione sempre più urgente.

Detta in modo brutale, possiamo lavorare nel nostro santuario ad un progetto bellissimo ma se nel frattempo il mondo brucia c’è il rischio che quel progetto non sarà mai realizzato. Gli atenei possono e devono invece fare moltissimo per il bene comune in ciascuna di quelle opzioni sopra indicate per evitare che lo scollamento tra il mondo della ricerca e della conoscenza e la società assuma dimensioni preoccupanti.

La tentazione riduzionista che resiste a questa novità afferma che non ci si può occupare di tutto e bisogna restare chiusi in stanza a scrivere teoremi perché la terza missione sottrae tempo alle altre due. La capacità di tanti colleghi di combinare ottima didattica, ottima ricerca e impegno nella terza missione suggeriscono piuttosto che le tre attività sono complementari e si arricchiscono l’una con l’altra.

Una delle definizioni di terza missione la considera infatti contesto e confine in cui ricerca e società s’incontrano ed interagiscono attraverso uno scambio biunivoco che arricchisce entrambe. È l’incontro con la società e i suoi bisogni che stimola nuove curiosità, apre nuovi interessi ed ipotesi di ricerca, migliora la qualità della nostra didattica perché la rende più comprensibile ai giovani che vivono nel nostro tempo e ci dà spinta entusiasmo e linfa per lavorare alla soluzione dei problemi.