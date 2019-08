Quelle relazioni pericolose fra tassi e frenata economica Fra l'inversione della curva dei tassi Usa e la recessione passano in media 12 mesi di Maximilian Cellino

Ormai le chiamano «curve pericolose», perché quando si sviluppano lungo traiettorie anomale risultano poi spesso profezia di sciagure. Le curve in questione sono quelle dei rendimenti dei titoli di Stato, cioè quelle disegnate mettendo in relazione i tassi di interesse pagati con la durata residua del debito, e che di norma mostrano un’inclinazione positiva: a scadenze più lontane nel tempo si collegano valori più elevati da corrispondere ai creditori. L’anomalia rappresentata da una curva inclinata negativamente o «invertita» non è poi così infrequente e si accompagna a un segnale nefasto, quello di una recessione in arrivo.

Ieri campanelli di allarme del genere sono per la verità risuonati più di uno, perché negli Stati Uniti il tasso dei Treasury a 2 anni è sceso sotto quello a 10 anni per la prima volta dal 2007, e altrettanto è accaduto in Gran Bretagna. Non si tratta per la verità di una primizia assoluta, perché almeno per la principale economia mondiale l’inversione era già avvenuta almeno 5 mesi fa, lo scorso marzo, quando era stato il tasso a 3 mesi a scivolare su un livello inferiore al decennale. Quello di ieri è semplicemente un indizio più forte che possa far presagire la temuta frenata dell’economia.

Un indizio però, non necessariamente una prova, perché gli ottimisti a oltranza fanno notare che l’inversione della curva dei tassi è sì una condizione necessaria affinché si verifichi una recessione, ma non è al tempo stesso sufficiente. Riferendosi agli Stati Uniti, per esempio, falsi segnali si sono verificati all’inizio del 1988 (quando però la curva si era tecnicamente invertita per un lasso di tempo minimo, meno di tre sedute) e tornando ancora indietro nel tempo nel 1966. Ciò non toglie però che le ultime sette recessioni a stelle e strisce siano state effettivamente precedute dal comportamento anomalo dei tassi di interesse sul debito sovrano.

Il problema successivo è capire di quanto tempo poi la frenata dell’economia segua il grido d’allarme lanciato dalle curve dei rendimenti, e qui le cose possono cambiare in misura notevole. «Negli ultimi 50 anni l’intervallo di tempo tra il sorgere del segnale e la successiva recessione è stato in media di un anno, ma può variare dai 6 ai 22 mesi», spiega Alex Holroyd-Jones, analista del team Multi-Asset di Investec Am, facendo inoltre notare che non necessariamente la curva è poi rimasta invertita fino al momento in cui la crisi economica si è di fatto poi manifestata.