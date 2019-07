Quelle scelte tra figli e lavoro che frenano la crescita italiana

4' di lettura

Una delle sfide principali che l’Italia deve affrontare nei prossimi decenni è crescere - in termini di ricchezza economica e benessere sociale - in una fase di riduzione senza precedenti della popolazione in età lavorativa. Si potrà vincere tale sfida non solo attraverso l’estensione in verticale della vita lavorativa, ma anche migliorando in orizzontale le opportunità di effettiva partecipazione di tutti alla vita attiva del Paese.

Se questo è vero, una delle leve principali per aumentare la platea degli occupati è incentivare il lavoro femminile. Se da un lato, l’Italia sarà uno dei Paesi con maggior riduzione della forza lavoro potenziale da qui al 2050, dall’altro è anche una delle economie avanzate rivelatesi finora meno in grado di impiegare concretamente le capacità e le competenze delle donne nei propri processi di crescita.

Nel nostro Paese il tasso di occupazione femminile stenta ad arrivare al 50 per cento. Le stesse regioni del Nord Italia raggiungono a malapena il 60% e sono lontane dalle realtà più dinamiche in Europa. Tra i grandi Paesi europei, il valore più alto è quello della Germania, vicino al 72%, segue il Regno Unito, poco sopra al 70%, la Francia attorno al 62%, la Polonia poco sopra al 60%, la Spagna attorno al 57 per cento. Peggio di noi solo la Grecia (che però ha un divario di genere meno accentuato del nostro).

Gli squilibri demografici prodotti e la forte necessità di dare a essi una risposta, sono la dimostrazione più evidente che la riduzione del gender gap non è solo una questione di principio, ma una necessità per crescere in modo solido e strutturale.

Nell’Italia contemporanea non c’è nessun motivo per pensare che due fratelli di sesso diverso possano trovarsi con diverse possibilità di successo nel completare gli studi, nel trovare un lavoro adeguato, nell’ottenere una remunerazione adeguata, nel realizzarsi nella sfera affettiva e familiare. Se tale diversità non solo esiste, ma persiste, è perché vi sono ostacoli oggettivi, ingiustificati, che frenano la valorizzazione del capitale umano femminile.