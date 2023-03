Quello che ancora manca al Codice della fiducia e del risultato

3' di lettura

Da aprile si cambia, o si dovrebbe cambiare, visto che il Governo dovrà approvare nel prossimo Cdm il nuovo testo del Codice dei contratti pubblici che entrerà in vigore ad aprile, se si vogliono rispettare le cadenze del Pnrr, e avrà efficacia dal primo luglio per tutti gli appalti in corso, abrogandosi il “vecchio” Codice, il d.lgs. 50/2016, attualmente vigente.



Una riforma essenziale per il Paese che si inquadra tra quelle misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi imposti dal Pnrr, molto attesa perché già durante il Covid la normativa aveva subìto modifiche e interventi derogatori (si pensi ai decreti semplificazione) sull'idea diffusa (e in parte vera) che l'attuale disciplina “blocca” le opere, è troppo complessa, non favorisce gli investimenti, è fonte di contenzioso, generando paura dei funzionari nella firma degli atti.

Si supera anche il sistema delle linee guida Anac, vincolanti, che vengono incluse nel testo e negli allegati. Si tratta di un Codice che non richiede norme di attuazione ed è immediatamente applicabile.

In attuazione della Legge n. 78/2022 che ha stabilito i princìpi e criteri di delega, il Consiglio di Stato, su incarico del Governo, in tempi sostanzialmente record, ha definito uno schema di decreto legislativo che ha sistematizzato le regole nella materia, includendovi anche le ultime riforme, per adeguarla a quella del diritto europeo e ai princìpi espressi nel corso degli anni dalla giurisprudenza in materia di contratti pubblici.

Il testo è stato sottoposto al parere della Camera e del Senato, che hanno rilasciato pareri distinti con diverse osservazioni, attualmente all'esame del Governo che può recepirle o meno.