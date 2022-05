Quello che c’è da sapere per scegliere il laptop. Breve guida per non sbagliare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Entrate in una grande catena di elettronica di consumo e dovete avere ben chiaro da che parte dirigervi. Perché sbagliare notebook vuole dire lamentarsi per almeno tre o quattro anni della propria vita. Quindi, procediamo: se siete un utente Apple, avete iPhone e iPad non dovete avere dubbi, dirigetevi senza timore dove sapete perché la nuova generazione di MacBook con il nuovo processore M1 è la migliore in circolazione.

Nel giardino recintato di Cupertino il fiore più splendente è il Mac Studio (che non è un portatile) ma è qualcosa di fuori dall’ordinario. Se vivete bene nel mondo Windows, avete uno smartphone Android (si sintonizza benissimo) e non potete fare a meno di Word, Excel, Outlook, eccetera, oltre ad altri tipi di software specifici per il lavoro allora buttate d’obbligo un occhio al Surface Laptop 4 di Microsoft.

L’integrazione hardware-software è ormai un mantra e una certezza se cercate prodotti ottimizzati. Che non vuole dire che sono migliori in assoluto, ma sono i migliori a svolgere programmi nativi.

Attenzione alle formule promozionali

Non fatevi distrarre troppo dalle formule marketing come 2-in-1 che vuole dire con lo schermo che si stacca e diventa un tablet o laptop da gamer.

Quello che vi deve interessare è la versione del processore che vuole dire minori consumi energetici e prestazioni superiori, almeno otto Gb di Ram (meglio 16 Gb se sei multitasking o lavori con video o giochi) una memoria di archiviazione SSd (più veloce). Per risparmiare nel disco rigido e 32 Gb ti sembrano pochi puoi anche pensare a una unità esterna. Ricordatevi però di fare il backup spesso e di non tenere tutta la propria vita professionale dentro un unico dispositivo.