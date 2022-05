Quello che politica e comunicazione devono imparare dalla cooperazione condizionale

Queste sono le previsioni teoriche che derivano dall'assunzione di avere a che fare con soggetti autointeressati e razionali. Eppure, quando proviamo a testare queste previsioni in laboratorio con soggetti reali, in condizioni di anonimato e con soldi veri, le cose che osserviamo sono, almeno inizialmente, differenti. Immaginate di dover giocare questo public good game per dieci volte. La teoria suggerisce un livello di contribuzione pari a zero per ogni round del gioco. Invece quello che invariabilmente si osserva – sono stati condotti centinaia di esperimenti con lo stesso protocollo e i risultati sono sempre stati replicati – è che i partecipanti nei primi round iniziano cooperando. Investono, cioè, nella produzione del bene pubblico una parte rilevante della loro dotazione iniziale. Ma poi, round dopo round, il livello medio di contribuzione si abbassa fino a raggiungere il livello previsto dalla teoria: zero.

L’apprendimento dei “topolini”

La tendenza spontanea e naturale che emerge nei primi round è quella alla cooperazione, ma poi interviene qualcosa che sembra scoraggiare tale cooperazione e convincere chi inizialmente aveva cooperato a smettere. Naturalmente gli economisti hanno fatto varie ipotesi per cercare di spiegare questo strano modello di comportamento collettivo. James Andreoni, dell'Università della California a San Diego, per esempio, ha ipotizzato che il modello di decadimento della volontà di cooperazione non sia altro che il risultato di un processo di apprendimento: i partecipanti agli esperimenti si trovano davanti ad una situazione nuova, in un ambiente strano e inusuale e, inizialmente, sperimentano. Come topolini che esplorano le gabbiette dove vengono posti dagli sperimentatori. In questo modo, per tentativi ed errori, i partecipanti capiscono col tempo qual è la strategia razionale e per questo, lentamente, il loro comportamento finisce per convergere verso quello previsto dalla teoria della scelta razionale.

In un esperimento diventato classico Andreoni ha testato questa “ipotesi dell'apprendimento” in questo modo: ha fatto giocare il gioco dei beni pubblici per dieci volte e poi, alla fine del decimo e ultimo round, ha fatto partire una nuova, inattesa, serie di altri dieci round. L'idea di Andreoni era quella secondo cui una volta appresa la scelta migliore – il free-riding - nei primi dieci round, nella seconda serie di round i partecipanti non avrebbero più avuto bisogno di sperimentare per tentativi ed errori e avrebbero utilizzato l'esperienza fatta nei primi dieci round per scegliere razionalmente a partire dal primo round della seconda serie nella quale, dunque, non si dovrebbe osservare il fenomeno del decadimento.

I dati di Andreoni, però, mostrano tutt'altro, mettono in luce il cosiddetto “re-start effect”: dopo aver iniziato cooperando nei primi round della prima serie e aver ridotto la cooperazione al procedere dei round, con la ripartenza di una nuova sequenza di round i soggetti non continuano a fare i free-rider, ma riprendono a cooperare come nei primi round della prima serie.

L’ipotesi della strategia

Lo strano comportamento che si osserva di solito nella produzione volontaria dei beni pubblici non può essere considerato, dunque, solamente come il risultato di un processo di apprendimento. Ma Andreoni non si arrende e formula anche una seconda, più complessa, spiegazione, la cosiddetta “ipotesi della strategia”. Immaginiamo che non tutti i giocatori siano perfettamente razionali, ma alcuni lo siano più di altri. Se quelli più razionali iniziassero da subito a fare i free-rider “educherebbero”, in qualche modo, anche quelli meno razionali, spingendoli verso la strategia individualmente ottimale, ma, così facendo, i soggetti razionali perderebbero la possibilità di approfittarsi del bene pubblico prodotto dalla cooperazione dei soggetti meno razionali. Per questa ragione diventa razionale fingersi inizialmente irrazionali per poter lucrare poi, davvero, sull'irrazionalità degli altri.