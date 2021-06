Quello che sappiamo di non sapere sul boom di liquidità

3' di lettura

Arrivata la ripresa economica è subito partito il dibattito: cosa accadrà alla politica monetaria? La risposta, se la Banca centrale europea continuerà a essere prudente, è immediata: nulla, per il momento. Le ragioni sono almeno due: quello che sappiamo e quello che sappiamo di non sapere, sul rapporto tra moneta, crescita economica e inflazione. Soprattutto dopo una pandemia.

Quest’ultima rappresenta uno shock strutturale, che ci aiuta proprio a distinguere quello che sappiamo da quello che sappiamo di non sapere. Partiamo dal primo quesito: qual è stato l’effetto macroeconomico della straordinaria espansione monetaria che le maggiori banche centrali hanno messo in campo in questi anni? La risposta non può che essere prudente, perché qualunque risultato oggi non può che essere preliminare, per almeno tre ragioni.

1 Dal 2008 a oggi il disegno della politica monetaria è diventato molto più complesso. Prima della Grande recessione si poteva identificare solo uno strumento della politica monetaria: la variazione dei tassi di interesse nominali. Oggi la cassetta degli attrezzi si è arricchita di altre due leve: l’intervento sistematico e diversificato sui mercati finanziari, gli annunzi vincolanti.

2 L’andamento delle maggiori variabili macroeconomiche non dipende solo dalle scelte di politica monetaria. Anzi: è soprattutto nelle fasi congiunturali straordinarie, come quella che stiamo vivendo, che le altre politiche economiche – a partire da quella della spesa pubblica – devono mostrare la loro qualità.

3 È strutturalmente difficile calcolare sia il ritardo che la persistenza degli effetti che l’azione monetaria provoca sull’economia.