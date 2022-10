Quello spread al contrario dei titoli tedeschi: l’Icma lancia l’allarme alla Bce

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sul mercato la preoccupazione cresce da tempo. E ora, in vista della riunione della Bce di giovedì, scende in campo l’Icma (l’Associazione internazionale dei mercati dei capitali). Obiettivo: chiedere alla Bce un intervento per far fronte alla carenza di «collaterali», cioè di titoli di Stato con rating elevati che servono come garanzie («collateral» in termine tecnico) per operare sul mercato interbancario, dei derivati, per fare pronti contro termine. Il problema è serio: anche a causa delle operazioni...