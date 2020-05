«Quest’esperienza sul campo ha cambiato la nostra vita» «Con l'emergenza il lavoro è cambiato completamente e si è quintuplicato» di Carlo Andrea Finotto.

L’esperienza sul campo prevista per ogni specializzando rischia di trasformarsi in un vero battesimo del fuoco se coincide con l’emergenza scatenata dalla pandemia da covid-19, che ha travolto l’Italia come il resto d’Europa e del mondo.

«Con questa emergenza, in effetti, il nostro modo di lavorare è cambiato totalmente. Si è quadruplicato, quintuplicato», racconta Federica Novazzi, una degli undici specializzandi che fanno parte del team che lavora sotto il coordinamento del professor Fausto Baldanti. «Dal giorno alla notte le cose sono cambiate totalmente; inizialmente le subivamo, poi ci siamo organizzati ed ognuno aveva e ha avuto un suo ruolo».

Come avviene in quasi tutte le emergenze la fase iniziale è quella problematica. «All’inizio è stata davvero dura, non c’erano orari e non eravamo così tanti – prosegue la testimonianza –. Poi, il professor Baldanti ha iniziato ad arruolare, dalla scuola di specialità, anche specializzandi che non erano qui».

Il gruppo, quindi, è cresciuto di numero (si veda anche altro articolo in pagina) e questo ha consentito di ripartire in maniera diversa i carichi di lavoro.

La pandemia da covid-19 è il primo grande evento che gli specializzandi inseriti nel gruppo di Fausto Baldanti si sono ritrovati ad affrontare. Tuttavia, anche per i medici e i ricercatori con molta più esperienza alle spalle la situazione esplosa verso la fine di febbraio ha rappresentato una novità quasi assoluta. «Infatti – spiega Edoardo Vecchio Nepita, altro portavoce del gruppo di specializzandi – nemmeno i nostri dirigenti, nonostante altre situazioni del passato, hanno mai visto una cosa del genere. Nessuno si sarebbe mai aspettato una situazione come quella che abbiamo vissuto in questi ultimi due mesi».