Quest'estate le bollicine vanno in tour: un itinerario tutto da degustare

Il sogno di tutti i wine lover: degustare più vini possibili, soddisfare mille curiosità, cercare l'abbinamento perfetto tra cibo e vino in una giostra di calici diversi. Non agevole a casa propria, ma spesso complicato anche in ristoranti ed enoteche, dove la scelta di bottiglie servite al calice è giocoforza limitata. Soprattutto per quanto riguarda le bollicine più nobili, raramente offerte per la mescita.

Non questa estate, però: almeno, nelle sei le destinazioni turistiche tra le più note in Italia che aderiscono al progetto A Sip of Summer di Coravin, che produce tecnologie innovative per la degustazione e la conservazione del vino. Già in molti locali è possibile spillare uno o più calici da qualunque bottiglia lasciandola chiusa, forando il sughero con un ago sottile e preservando quindi il vino residuo dal contatto con l'ossigeno, primo responsabile dell'ossidazione. Mancavano però le bollicine, irrinunciabili soprattutto d'estate.

Problema risolto con il nuovo Coravin Sparkling: in questo caso la bottiglia viene stappata e il sistema prevede uno speciale stopper che la conserva come appena aperta per cinque giorni. Oltre questa data, la tecnologia mette in gioco uno strumento che “ricarica” lo champagne o lo spumante residuo della giusta dose di anidride carbonica e mantiene fragranza e perlage intatte per un mese. Una svolta per chi desidera degustare un calice di bollicine particolari senza necessariamente ordinare la bottiglia, oppure ama accompagnare ogni portata con uno champagne diverso. «L'innovazione è fondamentale sia in cucina, e a questo pensiamo noi, che negli oggetti che migliorano il servizio e l'esperienza gustativa, come questo che vediamo oggi», ha dichiarato Carlo Cracco, che ha ospitato nel suo Cracco Portofino la presentazione del Coravin Sparkling, accompagnando la mescita dei vini con piatti della tradizione ligure ripensati con grande cura e rispetto. Eccezionale il risotto al “prebuggiùn”, un misto di 22 erbe spontanee delle colline genovesi, e prescinseua, la cagliata usata nella torta pasqualina e nella focaccia al formaggio di Recco, firmato dal giovane chef Mattia Pecis).

La vista dal ristornte Cracco Portofino.

Ma dove si potrà degustare questo variegato sorso d'estate alla carta nell'estate 2022, fino al 20 settembre? Ecco le sei location che hanno composto una particolare carta dei vini al calice, pensando al menu e al territorio. Dalla riviera di Levante di Cracco Portofino con, fra gli altri, un Riesling Troken Van Bassermann, un Etna Bianco Altamora di Cusumano e il Rosé di Cotarella Soré, si passa all'altro braccio dell'arco ligure, a Laigueglia, piccolo borgo incantato con lo storico Hotel Windsor, recentemente riaperto dopo un importante restauro.