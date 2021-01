Questa casa non è soltanto un ufficio, anche in tempi di smart working Lo spazio domestico assume una dimensione binaria, produttiva e di svago, che trova la sua migliore interpretazione in sedute ergonomiche e scrivanie versatili. di Paola Pianzola

Scrittorio-libreria Yang Yin, design Gabriella Crespi, Collezione Plurimi, con cassetti in ottone ed étagère in lacca, Nilufar (esemplare firmato e numerato, prezzo su richiesta).

Lo spazio domestico assume una dimensione binaria, produttiva e di svago, che trova la sua migliore interpretazione in sedute ergonomiche e scrivanie versatili.

Il futuristico studio-bunker del malvagio Dr. No, nelle ultime sequenze del film Agente 007 - Licenza di uccidere, arredato in un traboccante stile similbarocco (frutto della creatività visionaria di Sir Ken Adam, lo scenografo preferito di Stanley Kubrick), e la foto di Indro Montanelli seduto su una pila di quotidiani, intento a battere i tasti dell'inseparabile Lettera 22 appoggiata sulle ginocchia. Due immagini iconiche che più distanti sembra non possano essere, eppure si incontrano evocando il doppio registro sul quale viaggia l'interpretazione dei luoghi dedicati all'attività intellettuale. Da un lato, un approccio dove il décor ha un valore simbolico nella comunicazione di prestigio e potere. Dall'altro, l'attenzione per il nomadismo, la leggerezza, la liquida qualità metamorfica e un po' precaria che si adatta alla perfezione alla nostra contemporaneità, pur attraversando il passato come un fiume carsico.

L'immagine del terziario ha vissuto negli ultimi decenni un'evoluzione che, da un certo punto in avanti, ha rincorso quella velocissima dell'hardware. Computer dalla presenza sempre più impalpabile, attrezzature diventate obsolete che sono quasi scomparse (chi si ricorda i tele-fax?) hanno liberato l'arredo dalla necessità di adeguarsi alla loro presenza, catapultando l'estetica dei mobili per i luoghi di lavoro in un'altra dimensione, più libera e meno connotata da esigenze funzionali, e proprio per questo con-segnandoli a una vita trasversale che li vede protagonisti anche nella casa.

Al netto della deriva di questi mesi, che ha sfumato i confini tra vita privata e lavoro, svuotato gli uffici tradizionali, confinato tutti tra le pareti domestiche e coinvolto molti in dirette casalinghe su Zoom, Skype, Meet, con il corollario della ricerca del fondale migliore – l'eterna parete libreria – sulla scorta dei tre consigli per la videochiamata perfetta di un guru dell'immagine come Tom Ford (è facile trovar-li online), gli scenari che si sono imposti in questo periodo di emergenza non sono destinati a tramontare. Semmai a evolvere in una versione meno pervasiva e più friendly. Del resto, che uno spazio per la concentrazione individuale e l'attività intellettuale possa stabilirsi anche tra le pareti di casa con soluzioni a volte originali, non è una novità. Per riferirsi a esempi che volano altissimo: Proust ha scritto gran parte della À la recherche du temps perdu semisdraiato a letto nella sua celebre camera rivestita di sughero; Jane Austen i suoi capolavori li ha concepiti in un angolo del soggiorno, mentre attorno a lei fervevano le attività quotidiane di una grande casa della campagna inglese. Ben attenta a che nessuno si accorgesse di nulla, perché scrivere romanzi per una ragazza perbene, all'epoca, era altamente riprovevole. L'autrice di Orgoglio e Pregiudizio aveva a disposizione solo uno spicchio defilato in un ambiente dedicato ad altro, figuriamoci una stanza tutta per sé.

Scrivania Erasmo, design Massimo Scolari, struttura in legno massiccio e impiallacciatura in noce canaletto; i piani sono disponibili in impiallacciatura di ebano macassar o in cuoio, GIORGETTI (da 25.863 €).

Che è invece la collocazione ideale per far risaltare lo splendente scrittoio-libreria Yang Yin di Nilufar, progettato nel 1979 da Gabriella Crespi, che ha declinato il suo sofisticato talento anche nel mondo dei gioielli e della scultura. Un mobile importante, che mostra al suo interno cassetti (nella parte in ottone) ed étagère (nella parte in lacca). Spazio adeguato richiede anche la scrivania Erasmo, disegnata nel 2009 per Giorgetti da Massimo Scolari, architetto-artista che non allontana mai la sua ispirata creatività da una coerenza rigorosa e che in questo caso ha affidato la sua visione di un archetipo ad avvolgenti forme organiche, materiali nobili e ingegnose soluzioni: ebano macassar, cuoio, noce canaletto per i piani, puntali in metallo satinato, ma anche prese elettriche invisibili inserite nel piano e cassetti di diverse dimensioni che ruotano a 360°. Disegnata da Claudio Silvestrin, la scrivania H_O di Poltrona Frau propone la purezza di una linearità assoluta. Il piano a forte spessore è impiallacciato in rovere Tortora o in Louro Preto, una rara specie legnosa proveniente dall'America Centrale.

Scrivania H_O, design Claudio Silvestrin, con piano in multistrato di pioppo ed esterno impiallacciato in rovere Tortora o Louro Preto, POLTRONA FRAU (da 9.194 €).

Che la scrivania possa rifarsi anche all'immagine basica di un semplice tavolo, e tuttavia essere un arredo elegante e funzionale, lo dicono anche Rio Novo Desk di Rubelli Casa, uno dei raffinati progetti di Luca Scacchetti, progettista che rivive attraverso oggetti illuminati da una colta essenzialità, e Camilla della collezione Armani/Casa .