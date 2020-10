«Questa crisi la pagano i poveri dobbiamo cambiare il modello» Padre Augusto Zampini-Davies, un passato nella Banca Centrale argentina e nel mondo dell'alta finanza è oggi uno degli uomini di punta del Dicastero vaticano del Welfare. La sua esperienza a fianco del Papa di Carlo Marroni

Ci scherza su, e parla di «umorismo di Dio». Già, perché un tempo era un brillante avvocato delle banche e delle corporation, e prima ancora dentro la Banca Centrale argentina. Insomma, lavorava per chi i soldi ce li aveva, e parecchi. I ricchi. Oggi è un avvocato difensore dei poveri. Su incarico diretto di Papa Francesco. Una storia che sembra un romanzo, ma che nella chiesa cattolica non è poi così infrequente. Padre Augusto Zampini-Davies sorride quando racconta la sua di storia, delle sue aspirazioni giovanili e della chiamata, dell’incontro con Bergoglio, ma anche con Christine Lagarde. Ad appena 51 anni, è sottosegretario del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, il “ministero” del Welfare globale della Santa Sede, potrebbe essere definito anche il think tank della Santa Sede dove si elaborano le strategie sociali del papato di Bergoglio, a partire dalle encicliche. «Per tutta la vita ho voluto essere un avvocato, come mio padre. Sono stato fortunato a studiare all’Universidad Católica Argentina ed entrare nella Banca Centrale della nazione in un momento di ripresa economica da una delle crisi più importanti della nostra storia» racconta poco tempo dopo la sua nomina nella task force voluta dal Papa per studiare le strade di uscita dalla crisi evitando gli errori commessi dopo il 2008.

Ma, come dicevamo, prima di diventare sacerdote è stato anche un avvocato d’élite: «Ho lavorato tre anni presso lo studio legale Baker McKenzie, dove sono stato in grado di conoscere non solo il mondo delle banche, ma anche quello delle società internazionali e di investimento di ogni tipo. È stata un’esperienza meravigliosa; è così che ho saputo cos’è il mondo degli affari». All’epoca il managing partner della legal firm globale con sede centrale a a Chicago – oggi fattura quasi tre miliardi di dollari – era la Lagarde, prima di diventare ministro del governo francese (all’economia prima e poi alle finanze), e poi direttore generale del Fondo Monetario Internazionale e, da novembre, Presidente della Bce. L’ha mai incontrata? «Forse ad un evento. Poi, sono stato con lei nel 2018, durante gli incontri annuali del Fmi e del gruppo della Banca mondiale, in Indonesia. Dalla mia vita precedente ho mantenuto stretti contatti con persone del mondo della finanza e degli affari con i quali adesso lavoro e collaboro da un’altra prospettiva». Prima avvocato, quindi, poi il seminario diocesano e anni spesi tra parrocchie di periferia in Argentina. E una sfilza di nuovi titoli accademici, specie in teologia morale, tra cui uno a Cambridge.

E il mondo legale e finanziario? «Quando sono entrato in seminario, ho pensato che tutto ciò fosse rimasto nel passato. Ma ora, per l’umorismo che Dio talvolta manifesta nei nostri confronti, sono tornato alle mie vere radici, la ricerca della giustizia, ma con un altro scopo; difendere i poveri, promuovere il bene comune (non solo quello di alcuni) e il benessere di tutte le persone. La mia conoscenza di ciò che sta accadendo nel mondo dell’economia e della finanza forse può aiutare a creare un dialogo costruttivo e a capire cosa funziona e cosa no. L’esperienza è un dono. Ho sempre chiesto a Dio perché mi ha lasciato fare l’avvocato quando ero destinato a una vita nella Chiesa. Sembra che la risposta possa scoprirla ora». La sua è certamente una figura in forte ascesa dentro la Santa Sede, per i temi delicati che tratta.

Forse in futuro potrebbe essere chiamato da Bergoglio ad occuparsi più direttamente di “finanze”, visti i problemi ancora evidenti che i recenti fatti attorno al caso del palazzo di Sloane Avenue – che già ha fatto saltare molte teste e ancora non si vede la fine – hanno rimesso sotto i riflettori. Ma il Papa, si è visto, non è incline a promozioni per affinità nazionali né a disegnare carriere a tavolino, come accaduto per decenni. Conosceva Bergoglio quando era in Argentina? «Ero nella diocesi di San Isidro, non di Buenos Aires, dopodiché ho iniziato a lavorare a stretto contatto con i vulnerabili e i poveri. Una volta la parrocchia stava lavorando con le comunità insediate intorno alla diga di Luján quando la nostra barca si è rotta. In uno scenario drammatico e provvidenziale, il cardinale Bergoglio, che aveva sentito parlare del lavoro che stavamo conducendo, venne in nostro soccorso con un nuovo motore per poter continuare a evangelizzare. Questo è stato il primo dei nostri incontri, ma ci siamo conosciuti a un livello più personale durante il Sinodo pan-amazzonico (due anni fa, ndr)».

Ora padre Zampini risiede a San Calisto, il complesso extra-territoriale vaticano nel cuore di Trastevere, ma il suo pensiero è spesso rivolto al suo Paese, che visse una ventina di anni fa una delle crisi più gravi della sua storia. «Come argentino cresciuto tra gli anni 70 e 90, sfortunatamente, ho dovuto sperimentare molte inadempienze finanziarie. Come per molte persone della mia generazione, tutti i miei risparmi dalle prime fasi del lavoro sono svaniti. Uno dei miei primi lavori è stato presso i tribunali nazionali argentini e ricordo che ho ricevuto il mio primo stipendio durante il periodo di iperinflazione: 300% di inflazione mensile! Dovevi spendere tutto in un giorno a causa dell’instabilità economica e poi vivere senza nulla per un mese. È un’esperienza triste, ma dà resilienza e comprensione di come le finanze influenzano le persone comuni».