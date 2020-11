Questa serendipity si chiama Cloud Transformation.

Che la si chiami serendipity, opportunità o costrizione, ci troviamo in una situazione senza precedenti. È la digital transformation delle imprese italiane, che ha tutti i presupposti per essere determinante e segnare l'inizio di una nuova era, quella del business ai tempi di coronavirus. Si tratta di una trasformazione accelerata, agognata o da tempo pianificata, ma che non può rimanere contingentata all'emergenza portata dalla crisi sanitaria. E passa soprattutto dal Cloud, un modello tecnologico che abbiamo capito bene essere anche un modello di business, una visione strategica di tipo organizzativo che non ragiona per compartimenti, ma secondo un percorso condiviso, quello di una strategia digitale cloud che garantisca produttività, sicurezza, collaborazione.



“Il mercato italiano del Cloud nell'ultimo anno è già cresciuto del 21% secondo i dati ri-lasciati dall'Osservatorio Cloud Transformation del Politecnico di Milano. Noi che siamo in prima linea sulle scelte tecnologiche di migliaia di aziende italiane, ci sentiamo responsabili nel supportare i clienti in questo percorso, che in molti a ragion veduta chiamano viaggio – spiega Francesco Salvini, Cloud Solution Specialist di TT Tecnosistemi. Sebbene già da tempo ci occupassimo di Cloud, principalmente in ambito infrastrutturale, in questi ultimi mesi si è resa necessaria l'organizzazione di un nuovo team di lavoro con elevate competenze consulenziali in grado di disegnare con il cliente una roadmap di servizio su misura sulla base della quale procedere evitando il più possibile costi inattesi e problemi sulla produttività.”



Garantire la business continuity e avere una pianificazione dei costi è indubbiamente una priorità per le nostre imprese, ma la scelta di trasferire i dati sulla nuvola non pog-gia solo su queste leve. La sfida principale del Cloud sembra ricondotta ad altre scelte strategiche in termini di innovazione di processo o di business: il cloud è nella visione dei nostri imprenditori e manager un abilitatore di tecnologie trainanti come Big Data/Business Analytics, AI, Blockchain, Cybersecurity, Office Automation & Digital Workplace. Facile da comprendere se solo si pensa a Industria 4.0, un piano di digitalizzazione straordinario, che partendo dai processi di fabbrica si sta estendendo ai processi “standard” di tutte le aziende.

È così che, per serendipidy appunto, stiamo facendo Cloud Transformation.



Ne abbiamo consapevolezza? Forse, o solo in parte.



Trasparenza e Sicurezza

Se è vero che per certi aspetti il “dove” risiedono i dati è secondario rispetto alla valu-tazione di un progetto, le due parole chiave per il successo di ogni implementazione de-vono essere trasparenza e sicurezza.



“Cloud significa valore e flessibilità. Affinchè vengano garantiti, i nostri esperti sono concentrati sulla prevenzione dei rischi, attraverso il controllo dei costi e il miglioramento delle performance: tutta la nostra proposizione Cloud, sia pubblico che privato, sviluppata su più livelli per rispondere alle esigenze di PMI e di aziende di grandi dimensioni, si basa su questi principi. Inoltre, grazie ai Cloud Managed Services, una suite di servizi pensati appositamente per migrazione, adozione e gestione del cloud, e un team costantemente aggiornato con competenze al passo del cambiamento, il cliente sarà assicurato in termini di governance ed innovazione. – chiarisce Salvini”.



Essere affiancati da una rete di partner di fiducia sarà essenziale per trasformare l'atteggiamento tattico adottato negli ultimi mesi in una visione strategica di lungo periodo. La risposta alla crisi ha generato dinamismo e molteplici best practice nella digitalizzazione delle nostre imprese; tuttavia, affinchè il cloud abbia successo, occorre governare contemporaneamente il cambiamento attraverso tecnologia e processi. Le organizzazioni devono essere pronte a trasformarsi, mutare velocemente e sfruttare questa nuova consapevolezza: il Cloud non è un luogo, ma un'esperienza che si nutre di consulenza specifica e governance, attraverso servizi gestiti.



