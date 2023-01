Questo albergo è una casa

Lo storico Hotel Baglioni di via Senato si è trasferito in un nuovo palazzo poco più in là (al confine tra Quadrilatero della Moda e Brera) con un'idea di ospitalità di lusso residenziale. Gli spazi sono concepiti come una casa e le suite sono intime e moderne, l'ideale per chi soggiorna a Milano per lavoro o per piacere. Anche la cucina segue lo stesso pensiero: confortevole e firmata da uno dei più conosciuti chef stellati di Milano, Claudio Sadler. Casa Baglioni, questo il nuovo nome del cinque stelle, apre il 16 gennaio.

