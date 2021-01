Questo Milan può sognare ogni traguardo. Inter, mezzo passo falso con la Roma Grazie al disinvolto successo sul Torino e la nuova frenata dei nerazzurri all'Olimpico (2-2), la squadra di Pioli riacquista d'incanto il suo ruolo dominante di Dario Ceccarelli

(ANSA)

Grazie al disinvolto successo sul Torino e la nuova frenata dei nerazzurri all'Olimpico (2-2), la squadra di Pioli riacquista d'incanto il suo ruolo dominante

4' di lettura

Il calcio è strano: non contorto e sfibrante come la politica italiana, ma comunque molto strano. Mercoledì sera, dopo la caduta con la Juventus, il Milan era considerato a fine corsa. Non squassato, ma in parabola discendente, questo sì. Con l'onore delle armi che si deve a un gruppo di giovani audaci guidato da un padre (Pioli) saggio e premuroso, il giudizio condiviso era chiaro: su ragazzi, la ricreazione è finita. Avete giocato, vi siete divertiti, ma ora tornate al vostro posto. E lasciate parlare i professori.

Passano quattro giorni e la situazione si rovescia come un guanto. Grazie al disinvolto successo dei rossoneri sul Torino, raggiunto anche grazie a qualche confusione arbitrale, e la nuova frenata dell'Inter all'Olimpico contro la Roma (2-2), il Milan riacquista d'incanto il suo ruolo dominante. Un Milan ritrovato, ormai maturo per emanciparsi dalla sua etichetta di “squadra rivelazione” e per lanciarsi definitivamente verso qualsiasi traguardo, scudetto compreso.

Loading...

Anche il non facile successo (3-1) della Juventus sul Sassuolo con reti di Danilo, Ramsey e Ronaldo conferma quanto detto mercoledì scorso: e cioè che pur risalendo la classifica, Pirlo non ha finito i lavori di ristrutturazione. Gli emiliani, in dieci, hanno ceduto solo a metà della ripresa con il suggello di Ronaldo nei titoli di coda. Non tutto gira: Dybala si è di nuovo infortunato, la difesa va spesso in crisi. Però vincere fa bene e il Milan, a meno 7, è recuperabile con un paio di scatti.

La morale? Forse che l'unica cosa gustosa di questo stranissimo campionato pandemico è che tutti i giochi sono aperti. Un po’ come, ma senza lo stesso gusto, questa stucchevole crisi politica. Oggi è così, domani si vedrà, e chissà chi lo sa. Basta un errore arbitrale con var o senza var, un paio di contagi, due cambi sbagliati da (Antonio) Conte e oplà, tutti i giochi sono da rifare. Possiamo dirlo? Virus o non virus, è un campionato stupendo. Divertente. Coinvolgente. Non altrettanto eccitante purtroppo è la sfida tra Renzi e (Giuseppe) Conte, ma insomma non si può avere tutto dalla vita.

Ma non divaghiamo. Il modo in cui il Milan si è ritrovato è stato quello di una squadra collaudata che sa reagire ai normali incidenti di percorso. Poi, oltre allo spirito di gruppo che fa volare, c'è la forza del gioco e dei talenti: Leao, Calhanoglu, Hernandez, Kessiè, Diaz, tanto per citare i primi che vengono in mente, non sono più giovani promesse. Sono ormai un gruppo di campioni consapevoli, guidati da un allenatore, Stefano Pioli, enormemente cresciuto, che ha loro dato gioco e stima. Un valore aggiunto che non si compra al calcio mercato. E che lo spinge, con qualche buona ragione, a far capire ai suoi ex monelli che lo scudetto non è un sogno proibito. E dietro, a spingere, c'è già quel vecchio “sciamano” (lui sì che può definirsi tale) di Ibrahimovic. Col Torino ha rimesso il piedone in acqua, ma a Cagliari sarà già pronto al varo.