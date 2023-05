Qui l’industria diventa cultura: ecco i dieci distretti d’eccellenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Erano i primi anni 2000 quando il Veneto iniziava a ragionare sul concetto di distretto produttivo, declinato in seguito sul ruolo della cultura, percepita come fattore di evoluzione economico e sociale, anche perché attigua al turismo, cresciuto in vent’anni in modo esponenziale.

La riflessione ha ripreso interesse nel contesto del progetto Capitale italiana della Cultura d’Impresa, promosso da Confindustria e attribuito l’anno scorso alle province di Padova, Rovigo, Venezia e Treviso, da poco riunite in Confindustria Veneto Est. Una ricerca, commissionata proprio da Confindustria Veneto Est, realizzata tra dicembre e marzo e curata dal Centro aiku (arte impresa cultura) dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, in collaborazione con i musei civici del territorio, arriva a coniare così l’idea di “distretto culturale evoluto” e a mappare la presenza di questa tipologia di cluster nel territorio delle quattro province. L’obiettivo è di mettere in luce il ruolo delle imprese nella cultura. I passaggi consistono nel fotografare l’esistente e disegnare una traiettoria d’azione per il futuro, suggerendo forme di collaborazione tra mondo produttivo, istituzioni culturali e artisti, capaci di traghettare verso un processo di sviluppo, in cui la cultura, appunto, rappresenti un driver.

«Lo studio prende le mosse dall'intuizione di Pierluigi Sacco (ordinario di Economia della cultura allo Iulm di Milano, ndr), che definiva i distretti come sistemi locali in cui la cultura si fa elemento di connessione tra imprese e società per attivare apprendimento ed innovazione», spiega Fabrizio Panozzo, docente di politiche e management culturale di Centro aiku di Ca’ Foscari e responsabile scientifico del progetto.

Il risultato è sfociato nella stesura del rapporto e inoltre nella realizzazione di una piattaforma digitale che permette varie elaborazioni e visualizzazioni dei dati e si manifesta come motore di ispirazione per collaborazioni inedite ed articolate tra imprese e cultura. Le tavole interattive, infatti, rappresentano uno strumento utile alle imprese, sottolineando la vicinanza con attività in grado di valorizzare il proprio patrimonio e mostrare le potenzialità di collaborazione con le istituzioni culturali tradizionali del territorio.

In oltre 80 pagine, la ricerca percorre la parabola che dal distretto industriale porta al cosiddetto cluster evoluto. Prosegue mappando più di 500 realtà, divise in due macro-gruppi. Il sistema di classificazione scelto è imperniato sulla differenza tra “beni e attività culturali tradizionali” - che sono in netta maggioranza per numero (473) e comprendono musei, castelli, collezioni, palazzi, ville, teatri, cinema, enti di produzione culturale, festival, siti Unesco - e “patrimonio culturale d’impresa” (117), ovvero archivi, musei e fondazioni d’impresa, collezioni d’impresa, spazi architettonici ed espositivi, sedi storiche, biblioteche d’impresa, factory tour, academy e concorsi, da Tipografia Antigua (Crocetta del Montello) al Museo della Chiave Bianchi 1770 (Scomigo), fino al Museo della Calzatura di Villa Foscarini Rossi (Stra), per fare alcuni esempi.