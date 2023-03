«Qui non sei sola», la rete solidale di hotel accolgono donne vittime di violenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una rete di mille alberghi solidali che apriranno le porte alle donne vittime di violenza: il progetto si chiama “Qui non sei sola” ed è stato firmato oggi dalle ministre del Turismo e della Famiglia, Daniela Santanché ed Eugenia Roccella insieme alle maggiori associazioni di categoria del comparto alberghiero.

Il protocollo d’intesa è stato siglato nella sala verde di Palazzo Chigi dalle due ministre e Cna Turismo, Confindustria Alberghi, Assohotel Confesercenti, Gruppo Una Spa, Federalberghi e Federturismo. L’iniziativa prevede l’accoglienza da tre giorni a una settimana per le donne vittime di violenza, insieme ai loro figli, al termine del loro percorso nei Centri antiviolenza.

«La violenza sulle donne ogni giorno peggiora - spiega la ministra Santanché -. E i maltrattamenti spesso avvengono proprio in famiglia. Abbiamo pensato, dopo il percorso di recupero, di ospitare queste donne in alberghi per regalare loro un momento di relax e farle tornare alla vita normale». «Nonostante le buone leggi non siamo ancora riusciti a contrastare questo fenomeno dai numeri impressionanti», prosegue la ministra Roccella. Da parte del governo, aggiunge, «c’è una compattezza e volontà comune di affrontare questo problema», «sin dalla Legge di bilancio» e «con tutte le deleghe presenti nei vari ministeri».