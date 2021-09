«Qui rido io», Toni Servillo in gran forma nei panni di Eduardo Scarpetta

Martone ricostruisce con attenzione l'epoca di riferimento, facendosi aiutare da un cast in formissima: straordinario Toni Servillo nei panni di Eduardo Scarpetta, ma tutti gli interpreti fanno egregiamente il loro lavoro, confermando la bravura del regista nella direzione degli attori.

Reflection

In concorso è stato presentato anche il film ucraino «Reflection» di Valentyn Vasyanovich, regista che aveva stupito con il suo lavoro precedente «Atlantis» del 2019.Protagonista un chirurgo ucraino che viene catturato dalle forze militari russe in una zona di guerra e, mentre è prigioniero, subisce e assiste a tremende scene di umiliazione e violenza.Dopo il rilascio, torna al suo comodo appartamento piccolo borghese e tenta di trovare uno scopo nella vita dedicandosi a ricostruire la sua relazione con la figlia e l'ex moglie.

Aperto da una serie di sequenze di grande potenza formale e contenutistica (tutte giocate sulla costruzione di inquadrature ricche di vetrate, schermi e finestre), «Reflection» è un film che non mantiene le ottime premesse iniziali col passare dei minuti.La staticità del montaggio non risulta giustificata dai contenuti proposti e si finisce per assistere a un prodotto complesso solo in apparenza: il simbolismo messo in campo è infatti fin troppo semplice (nella redenzione che cerca il protagonista dopo essere tornato a casa, in primis) e anche il gioco dei “riflessi”, inizialmente di enorme fascino, si esaurisce in pochi passaggi, eccessivamente didascalici.Rimane comunque la sensazione di essersi trovati di fronte un'opera di un autore di talento, che purtroppo in questo caso non è riuscito a esprimersi adeguatamente per arrivare al meglio allo spettatore.