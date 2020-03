Qui Wuhan: la quarantena raccontata su TikTok Da 55 giorni una studentessa americana racconta con video quotidiani cosa significa vivere in Cina ai tempi del coronavirus di Alessia Tripodi

Avete presente i video di balletti e scenette spensierate su Tik Tok? Bene, dimenticateli per un attimo, perchè il famosissimo social cinese, fino a poco tempo fa utilizzato quasi esclusivamente dagli adolescenti, è diventato uno strumento per raccontare come si vive nel mondo la quarantena ai tempi del coronavirus. E più che mai a Wuhan, la città cinese dove tutto è iniziato. È quello che sta facendo Megan Monroe, 21enne studentessa americana arrivata in Cina prima di Natale e che da oltre 55 giorni è in quarantena proprio a Wuhan.

Un video al giorno

Da lì racconta la sua vita quotidiana su Tik Tok: brevi video quotidiani con tanta musica, com'è nello stile del social, per testimoniare come si vive chiusi in casa e con il permesso di uscire solo per comprare cibo e medicinali, rigorosamente con mascherina e, spesso, anche con abiti protettivi. A debita distanza gli uni dagli altri, ma mettendosi a disposizione della comunità per gestire, per esempio, gli ordini e le consegne di generi alimentari, rispettando tutte le restrizioni anti contagio. Un racconto fatto sempre con il sorriso: «Il coronavirus non mi fa paura, ho superato prove peggiori, ce la faremo», dice la studentessa.

La community

Megan ha 48.300 followers, una community che la segue da tutto il mondo con attenzione e affetto, che chiede informazioni sulla situazione in Cina o che racconta il diffondersi del virus anche in altri Paesi. E che la ringrazia per i «pensieri positivi» che condivide nonostante le difficoltà. Il racconto di Megan ha avuto una grande eco, con articoli sui giornali di mezzo mondo, e qualcuno ha insinuato che fosse pagata dal governo cinese: «Magari lo fossi - ha spiegato in un video - ma lo faccio solo per cercare di far luce sulla brutta situazione che c’è qui».

Voli di ritorno? Pericolosi e troppo cari

n un'intervista a China Daily, Megan ha spiegato di non essere rientrata negli Usa perché ha preferito restare in isolamento a Wuhan piuttosto che «viaggiare su un aereo con centinaia di persone potenzialmente infette». E anche perché «volare su uno degli aerei mandati dagli Stati Uniti per far rientrare i cittadini americani costa 1.100 dollari», ha detto la studentessa.