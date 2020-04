Quibi, arriva l’anti-Netflix che scommette sui mini video

Personaggi così hanno avuto buon gioco nel racimolare risorse pre-lancio, ma anche nel portare a bordo il meglio di Hollywood: da Jennifer Lopez a Chance the Rapper, Idris Elba, Bill Murray, Sophie Turner, Steven

Spielberg e Chrissy Teigen, mentre per le “mininews” il

materiale sarà fornito da Nbc, Bbc, Espn e altri.

Quibi però – e questo è un aspetto chiave che ne fa una scommessa tutta da giocare – non è una piattaforma di video on demand qualunque. È stata pensata per video brevi, fra i sei e i nove minuti pensati e realizzati per gli smartphone. Una app pensata per fornire a raffica “quick bites”: bocconcini di qualche minuto fra prodotti scripted, reality show e notiziari. Il tutto con due profili d’offerta: 4,99 dollari al mese ma con pubblicità, oppure 7,99 dollari al mese nella versione adv-free. Il periodo di prova free – anche probabilmente a causa dell’emergenza coronavirus – è di tutto rispetto: 90 giorni.

«Sarà un enorme successo o un flop totale», ha detto al New York Times Michael Goodman, esperto di media a Strategy Analitycs. Di certo in queste ultime settimane, dopo aver capito che non ci sarebbe stato alcun rinvio nel lancio, non sono mancati i rilievi, perlopiù scettici, degli analisti del settore.

Perplessità legate al periodo. Quibi doveva essere il diversivo da consumare in fila da Starbucks, nel tragitto in subway o su una macchina Uber. È chiaro che il coronavirus ha cambiato il quadro. Per i “bocconcini” della nuova app i competitor sono quei giganti dai cataloghi smisurati come Netflix, Amazon e Disney+, fruibili su qualsiasi schermo, dallo smartphone all'iPad alla tv di casa. Non a caso il titolo Netflix sta macinando crescite su crescite. I massimi intorno a quota 390 sono superati quattro volte tra metà febbraio e inizio marzo, poi un crollo verticale (-35%) con un minimo di 290 toccato il 17 marzo, quindi una vertiginosa risalita (+32%) a quota 382, superata il 31 marzo. E i 374 e passa dollari durante la seduta del 6 aprile segnalano che da lì in poi per il momento si può solo crescere.

Tornando a Quibi, alle perplessità legate al periodo coronavirus va aggiunta una considerazione “storica”. Esperienze di video di qualità brevi sono state fatte ad esempio anche da Vivendi con Studio+. E sono state un flop.