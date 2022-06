Quindici anni fa il primo iPhone: dalla visione di Jobs alla scalata in Borsa

Dal 2007 a oggi Apple ha venduto oltre 2,2 miliardi di iPhone in tutto il mondo. E ancora oggi, nonostante nuovi modelli di business già in essere, le vendite del “melafonino” sono responsabili di oltre la metà delle entrate totali generate dal colosso di Cupertino. Apple ha generato entrate per 365 miliardi di dollari nel 2021, e il 52% è arrivato proprio dalle vendite di iPhone. Secondo una stima, ad oggi, nel mondo, sono attivi oltre 1,2 miliardi di iPhone. E chissà se nel 2007, tutto questo, Steve Jobs l'aveva previsto.