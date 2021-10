Quinta Capital acquista due hotel a Cortina

Gli immobili acquisiti saranno interessati da un progetto di riposizionamento e di rebranding, facendo leva anche sui preventivati nuovi investimenti che interesseranno la località turistica in vista delle prossime Olimpiadi invernali del 2026.

«Riteniamo che l’asset class ricettiva – afferma Luca Turco – offra opportunità molto interessanti soprattutto se si considerano prodotti di qualità siti in località a vocazione turistica con potenziale attrattività commerciale ancora inespressa».

E il settore hotel sta registrando in questi mesi volumi di investimento in decisa crescita rispetto a un 2020 connotato dalla crisi dovuta alla pandemia. Secondo Scenari Immobiliari l’anno si chiuderà con un fatturato di 2,5 miliardi di euro (segmento complessivo), in crescita del 150% sull’anno prima.

Quinta Capital attualmente gestisce quattro fondi immobiliari. La Sgr ha da poco lanciato il suo primo fondo di private equity attivo nel settore della sanità e del benessere.