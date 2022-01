Quirinale, alle 16 vertice centrodestra: attesa decisione di Berlusconi su candidatura

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non sarà un vero e proprio faccia a faccia, in quanto sarà mediato da una telecamera, ma la sensazione già in queste ore che lo precedono è che possa fornire un tassello importante per superare lo stallo e definire la strategia del centrodestra nella partita per l’elezione del Capo dello Stato, a 48 ore dal fischio di inizio, lunedì 24 gennaio, con la prima votazione da parte del parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali.

Alle 16 il vertice del centrodestra, Berlusconi in video

Si terrà alle 16 l’atteso vertice del centrodestra in vista di quella scadenza. Il leader di Forza Italia Berlusconi parteciperà in collegamento da remoto dai suoi uffici di Arcore. Sarà l’occasione per l’ex presidente del Consiglio per sciogliere la riserva sulla sua candidatura al Colle. Comunicherà se intende fare un passo indietro, o confermare che sarà lui a giocare la partita per il centrodestra. Il quadro non è ancora chiaro. Alcune fonti propendono per la prima ipotesi, ma non è esclusa anche l’altra soluzione. Né Matteo Salvini nè Giorgia Meloni sanno quale sarà la decisione di Berlusconi.

Verso nuovo incontro tra Letta, Conte e Speranza

Se il centrodestra attende un chiarimento da parte del leader di Forza Italia, anche nel centrosinistra la strategia è ancora tutta definire. Dovrebbe svolgersi domenica 23 gennaio un nuovo incontro del segretario Pd Enrico Letta, del presidente del M5s Giuseppe Conte e del segretario di Articolo 1 Roberto Speranza. L’incontro non sarebbe ancora fissato ma l’idea è quella di vedersi in vista delle prime votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica.

Le ipotesi sul tavolo

Sarà un fine settimana di incontri e trattative tra i partiti. Sul tavolo, finora, tre ipotesi: Mario Draghi, i cui destini si intrecciano con quelli del governo, un Mattarella bis e il nome di Pier Ferdinando Casini. Salvini sprona gli alleati e vede anche Bossi, Renzi riunisce i grandi elettori di Italia Viva, inclini a votare alla prima scheda bianca.