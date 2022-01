Quirinale, alle 18 il vertice via Zoom del Centrodestra

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

A due giorni dalla convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica occhi ancora puntati sull'ennesimo vertice (da remoto, via Zoom) del Centrodestra. All'ordine del giorno, lo scioglimento della riserva del capo politico di Forza Italia, Silvio Berlusconi, per la corsa al Quirinale come candidato di Lega, FI e FdI.

Il nervosismo delle ultime ore tra gli alleati porta ad un rinvio, dalle 16 alle 18, dell'incontro tra il leader di FI (rimasto ad Arcore) con Matteo Salvini e Giorgia Meloni, allargato anche ai centristi di Coraggio Italia e Noi per l’Italia.

Sempre via Zoom, a metà pomeriggio Berlusconi ha partecipato a una sorta di pre-vertice con ministri, sottosegretari e dirigenti di Forza Italia. Secondo quanto si apprende, durante la riunione, anche questa convocata via Zoom, il Cavaliere avrebbe riferito di non aver ancora preso una decisione sulla sua candidatura, ricevendo comunque l’appoggio di tutti i partecipanti, qualunque sarà la sua scelta finale.

Loading...