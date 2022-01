Quirinale, ancora veti incrociati per la terza votazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ha preso il via la terza giornata di voto per l’elezione del capo dello Stato. Nella corsa al Colle fervono gli incontri, ma nessun accordo è stato raggiunto. Per ora è stallo e continua la valanga di schede bianche nelle urne. Il leader della Lega Matteo Salvini arrivando negli uffici della Lega ha annunciato: «Oggi incontrerò tutti, è il mio lavoro». Intanto i leader Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Maurizio Lupi per iniziare la giornata hanno preso un caffè insieme negli uffici della Lega alla Camera. Dopo l’incontro fra i leader è stato deciso che il centrodestra voterà scheda bianca, anche se per ora i senatori di Fdi non stanno votando. Il centrodestra ha proposta una terna di nomi (Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio), ma l’intesa non c’è. Letta, Conte e Speranza non contrappongono un’altra rosa di nomi, ma puntano alla trattativa per chiudere un accordo sul Colle. M5S-Pd-Leu verso la scheda bianca anche al terzo. Sarebbe in corso “l’operazione Casini”: la notizia emerge dai rumors sui test delle candidature alla terza votazione.

I veti incrociati

Ma il gioco dei veti incrociati continua. Bocciata l’ipotesi di candidare l’ex ministro della Pa Franco Frattini (con la crisi in Ucraina si invoca un atlantista). Spunta anche il nome del forzista Antonio Tajani, già presidente del Parlamento europeo dal gennaio 2017 al luglio 2019 che resta candidabile insieme alla presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. Dietro la rosa dei tre nomi proposti dal centrodestra Salvini avrebbe in serbo per la quarta votazione il nome di Maria Elisabetta Casellati. Un nome che continua ad aleggiare, insieme al nome dell’ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini. Conte è contrario alla salita del premier Mario Draghi al Colle («non si possono fermare i motori per cambiare il timoniere»). L’ex presidente del Copasir, il leghista Raffaele Volpi, parafrasando il discorso della luna di Giovanni XXIII dice: «Tornando a casa troverete in bambini. Date una carezza ai vostri bambini. E dite: questa è la carezza di Mario Draghi». Salvini afferma che non possiamo permetterci «settimane di confusione qualora Draghi lasciasse il Governo e, quindi, si devono cercare un nuovo presidente del Consiglio, nuovi ministri, nuove maggioranze. Sarebbe un problema lasciare l’Italia al buio». Altri, fra le righe, fanno capire che vorrebbero puntare su un Mattarella bis. «Dobbiamo chiuderci in una stanza a pane e acqua per trovare una soluzione», ha detto il segretario dem Enrico Letta. «Spero che le prossime ore siano decisive - dice Matteo Renzi, leader di Italia viva - perchè si passi dal wrestling di queste ore alla politica».

I risultati della seconda giornata di voto

Seconda fumata nera nella seconda giornata di votazioni per l'elezione del tredicesimo presidente della Repubblica. E nuova ondata di schede bianche, che si sono attestate a quota 527 (al primo scrutinio erano state 672). I più votati, con 39 preferenze, sono risultati l’attuale presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l'ex magistrato Paolo Maddalena. Hanno preso 18 voti Renzo Tondo, 17 voti Roberto Cassinelli, 14 voti Ettore Rosato, 12 voti Umberto Bossi, 8 voti Marta Cartabia e altrettanti Giorgetti e Manconi, mentre 7 preferenze vanno a Moles e a Berlusconi. Bersani si ferma a quota 6 come Gratteri, l'ex dc Generoso Serafino prende 5 voti come Pianasso. Fra gli altri poi, 4 voti vanno a Draghi e a Cappato. ma anche a Enrico Ruggeri e a San Gregorio. Sono tre le schede per Alberto Angela, Belloni e Casellati così come per Rutelli. Due voti sono per il giornalista Fulvio Abate e per Giletti, come per Amato, Razzi e Tremonti. Un voto anche a Paola Regeni, la mamma del ricercatore ucciso in Egitto sei anni fa. I grandi elettori presenti e votanti sono stati 976. Dispersi 125 voti, 38 le schede nulle.

Fumata nera la prima giornata: 672 schede bianche

La prima votazione per l'elezione del tredicesimo capo dello Stato si è chiusa con una fumata nera. Voti per Zoff, Amadeus, Alberto Angela e Bruno vespa. Dalle urne sono uscite un'ondata di schede bianche: 672 in tutto. Il più votato è stato l'ex giudice costituzionale Paolo Maddalena con 36 voti. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha ottenuto 16 preferenze, la ministra della Giustizia Marta Cartabia nove. Silvio Berlusconi, il deputato di Forza Italia Roberto Cassinelli, Guido De Martino, figlio di Francesco, e il deputato ex M5S Antonio Tasso si sono fermati a sette. Umberto Bossi e il presidente di Italia viva, Ettore Rosato, sono a quota sei. Il radicale Marco Cappato a cinque, il senatore della Lega Cesare Pianasso e il giornalista Bruno Vespa a quattro. il conduttore di un ’Giorno da pecora’, Giorgio Lauro, Enzo Palaia, il direttore del Dis, Elisabetta Belloni, la deputata di Italia viva Maria Teresa Baldini, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, Pierluigi Bersani, il giornalista Claudio Sabelli Fioretti, Francesco Rutelli, Amadeus, hanno ottenuto tre preferenze. Due preferenze per Giuliano Amato, per la presidente del Senato Elisabetta Casellati. Sempre a quota due anche Alberto Angela, Pier Ferdinando Casini, l’ex premier Giuseppe Conte, Gianluca De Fazio, il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, il chirurgo Ermanno Leo, Antonio Martino, il giurista Ugo Mattei, il sottosegretario all’Editoria, Giuseppe Moles, Carlo Nordio, il deputato del Pd Paolo Siani.