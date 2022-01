Quirinale, il centrodestra candida Berlusconi: «Figura adatta, sciolga la riserva»

Gianni Letta: «Interesse generale sia guida per tutti»

Insieme all’ex premier al vertice hanno preso parte i leader di Lega e Fratelli d’Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni e il presidente di Coraggio italia, Luigi Brugnaro. A Villa grande anche Gianni Letta. L’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei governi Berlusconi, lasciando la basilica di Santa Maria degli Angeli dopo il funerale di David Sassoli, aveva ribadito: «Il clima di serenità e di valutazione degli interessi generali del bene comune, prima di tutto, deve essere la guida per tutti quelli che hanno la responsabilità, il compito di eleggere il capo dello Stato. Spero che si possa svolgere in questo clima di serena partecipazione, di armonia, di impegno comune per il bene comune».

Pd «deluso e preoccupato per scelta del centrodestra»

Le prime reazioni “a caldo” del Nazareno al comunicato congiunto del centrodestra sono delusione per il merito e preoccupazione per le implicazioni che questa scelta può avere. L’indicazione di Silvio Berlusconi candidato al Quirinale per il centrodestra è stata commentata così dal segretario democratico Enrico Letta: «Ripeto quello che ho sempre detto, il candidato deve essere unitario e non divisivo. Non deve essere un capo politico, ma una figura istituzionale».