Quirinale e governo, gli scenari per risolvere la doppia trattativa

Le chance di Amato e Gentiloni

Gli altri nomi che potrebbero mantenere lo “standing” sono due. Quelli di Giuliano Amato, in procinto di diventare nei prossimi giorni presidente della Corte Costituzionale e che nel 2013 fu “il” candidato di Berlusconi, e del democratico Paolo Gentiloni qualora il nome del commissario Ue agli Affari economici dovesse essere infine non sgradito al centrodestra o a una sua parte. E non è un caso che, nei suoi colloqui con il leader della Lega Matteo Salvini, l’ipotesi sia stata avanzata come soluzione in caso di stallo dal segretario del Pd Enrico Letta con la controfferta di candidare alla successione a Bruxelles il numero due della Lega Giancarlo Giorgetti.

Lo scoglio del ticket Quirinale-Palazzo Chigi

A complicare la strada di Draghi verso il Colle c’è poi il vero nodo, quello della successione al governo. Chi lo propone - e tra i leader a lavorare di più a questa soluzione c’è senz’altro il democratico Letta ma anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi e quello di Leu Roberto Speranza oltre che, di fatto, la leader di FdI Meloni dall’opposizione - deve proporre anche una sorta di ticket: per il Quirinale e per Palazzo Chigi.

L’ipotesi di un tecnico dell’attuale governo, come Marta Cartabia o Vittorio Colao, è in calo: i partiti vogliono approfittare per dare una marcatura più politica all’eventuale nuovo governo e vedono l’ipotesi di due tecnici, al Colle e a Palazzo Chigi, come una sorta di commissariamento.

Per questo Letta e Renzi, nel loro ultimo incontro, hanno parlato di premier “istituzionale” che non sia uno dei ministri tecnici: e qui l’identikit conduce a figure come l’azzurro Franco Frattini, fresco presidente del Consiglio di Stato, oppure Filippo Patroni Griffi, già sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo Letta e già a sua volta presidente del Consiglio di Stato. Oppure a una figura più politica come quella dell’ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini, che ha militato a lungo nelle file del centrodestra e infine è stato eletto nel 2018 nelle liste del Pd.

L’ipotesi più forte: Casini

Ed è proprio Casini l’insidia più pericolosa sulla strada di Draghi verso il Colle, una volta che si sarà consumato il tentativo del centrodestra di proporre agli altri partiti una rosa di area: se fosse Casini la carta di riserva di Salvini (e di certo lo è di Renzi) potrebbe verificarsi su di lui una convergenza dell’ultima ora di tutti o quasi. Ma il centrodestra dovrebbe scontare la rottura con Fratelli d’Italia, che in caso di mancato accordo su altri nomi di centrodestra ha fatto capire che opterà per Draghi.