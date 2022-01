Quirinale, ecco chi sono i 58 “Grandi elettori” delegati dalle regioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Chi sono i 58 “Grandi elettori” delegati dalle regioni a votare il nuovo capo dello Stato? Una squadra declinata soprattutto al maschile quella che emerge dai 58 rappresentanti eletti nelle 20 regioni italiane.presidente della Repubblica in Italia viene eletto dal Parlamento riunito in seduta comune e da 58 delegati dei Consigli regionali. In tutto 1.009 “Grandi elettori”, che dal 24 gennaio parteciperanno a Roma, a Montecitorio, alle elezioni del 13esimo presidente della Repubblica. Sul numero dei presenti gravano i contagi da nuovo coronavirus: 35 attualmente i parlamentari positivi e in quarantena, secondo fonti di Camera e Senato. In tutto 26 deputati e 9 senatori, in lieve calo quindi rispetto ai giorni scorsi. In base alle regole valide finora, non potrebbero accedere a Montecitorio per le elezioni del capo dello Stato che cominceranno il 24 gennaio.

Chi sono i 1.009 elettori

I 1.009 elettori sono costituiti da 630 deputati e 321 senatori - compresi i senatori a vita Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica, Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano, Carlo Rubbia, e Liliana Segre. In base alle previsioni dell’articolo 83 della Costituzione ci sono poi 58 delegati regionali: ogni Consiglio regionale elegge tre delegati - due rappresentanti della maggioranza e un rappresentante della minoranza - in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha, invece, un solo delegato. Ecco chi sono i 58 eletti che integreranno il Parlamento in seduta comune dei suoi membri, per l’elezione del Presidente della Repubblica. Gli ultimi a decidere la terna sono stati i toscani.

QUIRINALE, ECCO CHI SONO I 58 "GRANDI ELETTORI" DELLE REGIONI

Solo cinque donne elette su 58 delegati

Lo squadrone dei delegati regionali è per lo più al maschile. Solo cinque le donne elette: tre del Pd, una del M5s e una della Lega. Sono: in Abruzzo Sara Marcozzi (M5S), in Campania Annarita Patriarca (Fi), in Emilia-Romagna Emma Petitti (Pd), in Trentino Alto Adige Sara Ferrari (Pd), in Umbria Donatella Tesei (Lega).

In Abruzzo Marsilio, Sospiri e Marcozzi

I delegati della regione Abruzzo sono stati scelti il 27 dicembre 2021. Sono il presidente della giunta regionale abruzzese Marco Marsilio (FdI), il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri (Fi) per la maggioranza di centrodestra e il capogruppo del M5S Sara Marcozzi, per le opposizioni, pentastellata e del centrosinistra. Marsilio ha ottenuto 15 voti, Sospiri 14 e Marcozzi 13.

In Basilicata Bardi, Cicala e Cifarelli

Il Consiglio regionale in Basilicata l’11 gennaio 2022 ha designato il governatore Vito Bardi (centrodestra), Carmine Cicala (Lega) e Roberto Cifarelli (Pd). Come spesso avviene, sono stati eletti presidente della Giunta e presidente del Consiglio regionale, insieme a un esponente dell’opposizione. Il governatore ha ottenuto 13 voti, Cicala nove e Cifarelli cinque.