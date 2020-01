Quirinale: hanno giurato i neo ministri Azzollina e Manfredi Dopo il via libera in Consiglio dei ministri al decreto per lo spacchettamento del Miur

Quirinale: il giuramento dei ministri Azzolina e Manfredi

2' di lettura

Hanno giurato al Quirinale i nuovi ministri dell’Istruzione Lucia Azzollina, e dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi. Dopo il via libera in Consiglio dei ministri al decreto per lo spacchettamento del Miur, il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale e ha proposto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la nomina dei due nuovi ministri.

Cessato l’interim di Conte

Il premier Giuseppe Conte cessa, dunque, dalla carica assunta ad interim di ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

I due ministri hanno prestato giuramento nelle mani del Capo dello Stato, alla presenza, in qualità di testimoni, del Consigliere direttore dell'Ufficio per gli Affari giuridici e le relazioni costituzionali della Presidenza della Repubblica Daniele Cabras e del Consigliere militare del Presidente della Repubblica, generale Roberto Corsini. Era presente anche Riccardo Fraccaro, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Azzollina: «La sacuola italiana va migliorata, ma non stravolta»

La neo ministra dell’Istruzione ha giurato con accanto la sorella. «Da oggi comincia un lavoro nuovo al Ministero. Cambia il ruolo, aumentano le responsabilità, ma lo spirito è lo stesso con cui ho avviato la mia attività già da Sottosegretaria: determinazione, ascolto, tanta passione per un mondo che sento mio. E una convinzione: la scuola italiana funziona. Va migliorata, ma non stravolta». éer la ministra la scuola «ha bisogno di cura, di semplificazione, di rapidità nelle decisioni, di visione. E di concretezza».

Manfredi: «Sento molto la responsabilità nei confronti del Paese»

«Il giuramento è una grande emozione, una emozione straordinaria, non pensavo di esser così emozionato. E poi sento molto la responsabilità nei confronti del mio Paese, per cercare di fare bene», ha detto il neoministro per l’Università e la ricerca Gaetano Manfredi, ai microfoni di “Un Giorno da pecora” di Rai Radio1.