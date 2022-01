Quirinale, tra Letta e Renzi asse su Draghi o un alto profilo non di centrodestra

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La cosa più importante è che il prossimo presidente della Repubblica sia super partes. Quindi o Mario Draghi o un nome di alto profilo, e non di centrodestra, su cui si possa convergere con una larga maggioranza. Alla fine il segretario del Pd Enrico Letta e il suo antico rivale ora leader di Italia Viva Matteo Renzi si sono incontrati. Un faccia a faccia di una quarantina di minuti a Palazzo Giustiniani arrivato dopo la rottura sul Ddl Zan a fine ottobre e dopo che Letta ha fin qui giocato la partita del Quirinale in asse con il M5s di Giuseppe Conte e con la sinistra di Leu Roberto Speranza.

Il campo largo

L’incertezza della corsa quirinalizia - e soprattutto l’incertezza sulla tenuta dei gruppi del M5s, che ieri hanno vissuto un piccolo psicodramma con l’ipotesi poi smentita dell’espulsione di Riccardo Fraccaro, reo di aver trattato con Salvini un gruzzolo di voti in sostegno alla candidatura di Giulio Tremonti - fa dunque rivivere il ”campo largo” lettiano nella sua accezione più larga, la stessa che ha portato alla vittoria di Letta nel collegio di Siena (dal M5s fino appunto a Renzi).

Loading...

Perché i due ex premier hanno concordato di rivedersi domani per mettere a punto una strategia di voto comune nel caso in cui il centrodestra dovesse andare alla prova muscolare, e perché il campo da gioco disegnato ieri mattina è lo stesso ed è al momento contrapposto a quello di Lega-Forza Italia-Fratelli d’Italia: no a nomi di centrodestra, e dunque no alle ipotesi a cui sta lavorando il leader leghista Matteo Salvini in queste ore (Elisabetta Casellati, Franco Frattini, Marcello Pera, Letizia Moratti).

Pressing per il premier

«Da un lato c’è l’ipotesi di un presidente eletto e gomitate. Ma chi ci prova è morto, è la sindrome Bersani. Dall’altro lato si cerca tutti un accordo, partendo dal presupposto che il centrodestra ha solo qualche delegato in più ma non ha i numeri», sintetizza Renzi. Uno degli obiettivi di Letta è raggiunto: i voti dei renziani non si sommeranno a quelli del centrodestra in un eventuale scontro in Aula senza intesa.

L’obiettivo più importante resta tuttavia per il segretario dem quello di portare al Colle più alto il premier. Dopo aver ottenuto almeno la caduta dei veti da parte di Conte, che tuttavia deve scontare la forte resistenza sul nome di Draghi degli eletti pentastellati timorosi di elezioni anticipate, ieri ha avuto rassicurazioni in questo senso da parte di Renzi, che anche pubblicamente sostiene l’ipotesi Draghi avvertendo che però vanno messi in sicurezza governo e legislatura.