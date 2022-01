Quirinale, le mosse di Draghi e le divisioni tra Pd e M5s

Berlusconi resta ottimista

Intanto Berlusconi da Arcore lascia filtrare «ottimismo» e fa sapere che non deluderà «chi mi ha dato fiducia». Il messaggio è: vado avanti fino in fondo, nonostante Vittorio Sgarbi abbia ammesso ieri che non ci sono i numeri invitandolo a cercare un altro nome.

Il Cavaliere però vuole arrivare in Aula, ma potrebbe accontentarsi di fermarsi alla prima votazione. Matteo Salvini e Giorgia Meloni attendono l’anziano leader al varco: è confermato per domani il nuovo vertice del centrodestra nel quale Berlusconi dovrà dire agli alleati se ha o no i numeri.

Il sospetto del leader della Lega resta lo stesso: che il Cavaliere all’ultimo momento faccia il passo indietro per spianare la strada a Draghi, sostenuto dal leader del Pd Enrico Letta e da molti ministri, tra cui il pentastellato Luigi Di Maio, e non sgradito a Meloni a patto che si vada alle elezioni anticipate. Sospetto rafforzato ieri dalle parole del coordinatore azzurro Antonio Tajani, il quale ha tenuto a far sapere che «nessuno dentro Forza Italia pensa di lasciare il governo», anche nel caso in cui Mario Draghi diventi presidente della Repubblica.

Le mosse di Salvini

Di certo Salvini non intende lasciare il ruolo di king maker ad altri: ribadisce che nei prossimi giorni, se dovesse essere conclamato il fallimento dell’«operazione scoiattolo» su Berlusconi, ci sarà un nome alternativo.

E nella rosa che il leader della Lega ha intenzione di sottoporre agli altri partiti ci sono certamente Marcello Pera e Elisabetta Casellati, ma anche Franco Frattini e Letizia Moratti. E anche Meloni fa sapere che FdI ha le sue proposte: «Da giovedì in poi vediamoci tutti i giorni». Ma se davvero Salvini vorrà arrivare a un accordo più ampio del perimetro del centrodestra (sulla carta ci sono solo 451 su 505), non è da escludere che nella rosa faccia capolino anche il nome dell’ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini, votato allora dal centrodestra ed eletto senatore nel 2018 nelle liste del Pd di Matteo Renzi.