Quirinale, notte di veti e trattative: in pole Draghi, Casini e Belloni. In campo anche Cassese e Riccardi

Telefonate, contatti, incontri. Notte di veti e trattative frenetiche sulla rosa dei nomi per l’elezione al Quirinale, quella che precede la quarta votazione. Dopo la terza fumata nera - con 125 preferenze per il presidente Sergio Mattarella e 114 per Guido Crosetto - il quorum scende a 505. Da oggi, infatti, basta la maggioranza dei grandi elettori. Insomma è il giorno della verità. E si accelera. La giornata sarà segnata da nuovi vertici e colloqui. Di prima mattina la riunione dei leader del centrodestra. Nella rosa dei nomi su cui si tratta ci sarebbero il premier Mario Draghi, l’ex presidente della Camera Pierferdinando Casini ed Elisabetta Belloni, la diplomatica direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, il dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Una donna che sembra ora favorita rispetto alla candidatura di Paola Severino, ex ministra della Giustizia del Governo Monti e attuale vicepresidente dell’università Luiss Guido Carli. Il segretario del Pd, Enrico Letta, annuncia un voto per venerdì ma, assicura, «non ci sarà un presidente di destra». Dovrà essere una personalità super partes.

Il giallo Cassese, l’ipotesi Mattarella Bis

In campo, nonostante le smentite del leader della Lega Matteo Salvini ci sarebbe anche il giurista Sabino Cassese, 86 anni, già ministro nel governo Ciampi e giudice della Corte costituzionale. Il Foglio accredita un incontro, la Lega smentisce le voci di un faccia a faccia che sarebbe avvenuto nella casa del giudice emerito della Consulta ai Parioli. In lizza anche Giuliano Amato, vicepresidente della Corte costituzionale. Il Pd potrebbe candidare Andrea Riccardi, il fondatore di Sant’Egidio, già proposto da Giuseppe Conte. Stoppata la candidatura della presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, aleggia sempre il nome dell’attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nella terza votazione ha ottenuto ben 125 voti. Numeri che dimostrano che in parecchi preferirebbero un Mattarella bis: il capo dello Stato ha incarnato un modello di saggezza, lucidità e fermezza dal quale è difficile distaccarsi.

Tajani: «Si vota il presidente, non si vince o perde»

Avvistati nel bar di fronte a Montecitorio Giovanni Toti, Antonio Tajani e Matteo Salvini intenti a consumare un caffè, prima del vertice dei leader del centrodestra.«Non abbiamo mai posto veti nei confronti di chicchessia, non vedo lo stesso garbo da parte di altri: in democrazia ognuno è legittimato a fare il capo dello Stato. Non c’è nè vittoria nè sconfitta per nessuno. É tramontato il candidato del centrodestra, come quello di centrosinistra», ha commentato il coordinatore di Fi, Antonio Tajani, arrivando al vertice del centrodestra.

«Silvio Berlusconi sta bene, gli ho illustrato la situazione. Ora valuteremo», ha detto il coordinatore di Forza Italia.

Salvini: «Draghi è prezioso alla guida del governo»

Draghi? «Ci sono venti di guerra, una situazione difficile, penso quindi che Draghi è prezioso dove è, a Palazzo Chigi», ha detto Matteo Salvini, entrando al vertice del centrodestra. «No a giochini con il premier», ha aggiunto. Casini? «É una proposta della sinistra, è stato eletto con il Pd». Ma è stato eletto in passato anche con voi, chiedono i cronisti. E Salvini: «Appunto», ha risposto. «Io sto continuando a lavorare sulla strada del centrodestra. Leggo tanti nomi interessanti che non sono di centrodestra». Invita alla calma. «Penso che l’elezione sia una cosa importante, prima si fa e certo meglio è, ma non stiamo mica a scegliere le mele». E aggiunge: «Io sto sentendo tutti» gli altri leader, «tutti i giorni, è il mio dovere, è il mio lavoro: porto proposte, ascolto».



Frena il Nazareno. Renzi: «Domani dobbiamo avere un presidente»

Vertice del centrodestra questa mattina, poi l’incontro di Matteo Salvini con i leader della maggioranza Enrico Letta, Giuseppe Conte, Roberto Speranza e Matteo Renzi («Non credo si chiuderà oggi, ma domani», afferma il leader di Iv. E aggiunge: «Domani dobbiamo avere un presidente»). La votazione inizia alle 11. Il Pd ha deciso di non fare una riunione per valutare la situazione, ma di andare in aula e votare scheda bianca. La riunione potrebbe tenersi invece nel pomeriggio. Fonti del Nazareno, interpellate su un’eventuale proposta su un nome condiviso, hanno risposto che verrà valutata, ma nei tempi giusti: «La valuteremo ma sono scelte che riguardano il futuro del Paese, non si fanno in due ore». Secondo fonti di centrosinistra non è ancora escluso che il centrodestra decida di votare un suo nome nella quarta votazione e a quel punto Pd, M5s e Leu dovrebbero scegliere se indicare un loro candidato o votare, come più probabile, scheda bianca. La parola d’ordine per il Pd di Enrico Letta è comunque salvare il governo e la maggioranza di unità nazionale e non perdere «Draghi. in qualunque ruolo sia».