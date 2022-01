Quirinale, parte la corsa al Colle: alle 15 il primo scrutinio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Primo scrutinio alle ore 15 per l’elezione del tredicesimo presidente della Repubblica. E ci saranno una raffica di schede bianche, visto che si parte senza intesa fra i partiti. E con una serie di incontri per cercare la quadra. Alle 9 Italia Viva riunisce i suoi grandi elettori. Alle 10 ci sarà la riunione dell’ufficio di presidenza congiunto di Senato e Camera, poi alle 10.30 Fratelli d’Italia riunisce i suoi grandi elettori. Stessa cosa faranno alle ore 11 +Europa e Azione. Alle 12 alla Camera è prevista la riunione dei capigruppo. Alle 13.15 Forza Italia e Udc riuniscono i grandi elettori, alle 14 sarà la volta di Coraggio Italia. Poi dalle 15 via al primo scrutinio per l’elezione del capo dello Stato.

La convocazione alle ore 15

Il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, sentita la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, lunedì 24 gennaio, alle ore 15, per l’elezione del presidente della Repubblica. Si elegge il tredicesimo presidente della Repubblica.

I grandi elettori sono 1.008

I grandi elettori sono scesi a 1.008, per la scomparsa del deputato di Forza Italia Vincenzo Fasano. Fasano, ricordato da messaggi di colleghi di partito e non, aveva 70 anni e da tempo lottava contro un male incurabile. É comunque l’ultima volta che il capo di Stato viene eletto da una platea così numerosa di grandi elettori. Con il taglio dei parlamentari nella prossima elezione ci saranno 230 deputati e 115 senatori in meno.

Il veterano dei grandi elettori è Giorgio Napolitano

Il veterano fra i grandi elettori è il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, che ha già votato per sette volte. La prima fu nel 1955 quando fu eletto Giovanni Gronchi. Ha invece votato sei volte Pier Ferdinando Casini, parlamentare dal 1983, che ha visto eleggere Francesco Cossiga, Oscdar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano (bis compreso) e Sergio Mattarella. Solo due elezioni si sono risolte al primo scrutinio: la più rapida quella di Carlo Azeglio Ciampi, che richiese solo due ore e 40 minuti al primo scrutinio, seguita da quella di Francesco Cossiga che richiese tre ore al primo scrutinio. La più lunga quella Giovanni Leone, che richiese 23 scrutini, per un totale di 34 ore e 40 minuti.

Chiama in ordine alfabetico: votano prima i senatori a vita

La chiama avverrà in ordine alfabetico. Iniziano i senatori a vita alle ore 15, seguiti dai senatori. Alle 16.40 sarà la volta dei deputati e alle 19.24 dei delegati regionali. Entreranno in aula gruppi di 50 elettori per votare. Ciascun elettore riceve da un commesso la scheda per il voto, entra nella cabina e scrive il nome dei candidato. Alposto dei tradizionali catafalchi sono state allestite cabine per garantire la segretezza del voto, ma consentire il ricambio dell’aria. Poi si deposita la scheda nell’urna. É stato calcolato che le operazioni di voto e lo spoglio richiederanno in tutto circa quattro ore e trenta.