Quirinale, parte il dialogo: Draghi prima opzione ma resta lo scoglio del governo

Alla fine di una giornata convulsa, con i grandi elettori in fila per depositare la scheda bianca nell’urna quirinalizia e per lo più all’oscuro delle trattativa tra i leader, i dati sono due. E vanno tutti nella direzione dell’opzione Mario Draghi al Quirinale, che resta in campo anche se non decolla.

Il primo dato è l’incontro mattutino del leader della Lega Matteo Salvini con il premier fuori da Palazzo Chigi. Incontro che raccontano teso, con il premier fermo nella sua determinazione a non “trattare” dalla postazione di Palazzo Chigi sul prossimo governo per non “strappare” la Costituzione. Ma l’evento, come rileva subito il numero due della Lega e ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in Transatlantico, di per sé positivo: «L’incontro tra Salvini e Draghi? La notizia è che c’è stato». E si sa che Giorgetti è uno sponsor della prima ora di Draghi al Quirinale.

Il secondo dato della giornata è l’atteso incontro, nel pomeriggio, tra Salvini e il leader del Pd Enrico Letta: «Incontro positivo, si è aperto un dialogo, si lavora su alcune ipotesi», è il comunicato congiunto finale che annuncia un secondo vertice per oggi. E si sa che anche Letta è uno sponsor della prima ora di Draghi al Quirinale e anche durante la giornata di ieri ha continuato a lavorare, instancabile, alla mediazione in favore del premier.

Di fatto l’ipotesi Draghi continua a prendere quota, anche per via della mancanza di un’alternativa condivisa di livello, nonostante le forti resistenze trasversali dei parlamentari che temono una fine anticipata della legislatura e la freddezza del presidente del M5s Giuseppe Conte. Che continua a spingere perché Draghi resti a Palazzo Chigi («il Paese non si può fermare, siamo in piena emergenza sanitaria ed economica e c’è ancora molto da fare: come spiegare ai cittadini che l’urgenza che un anno fa ha portato a un cambio di esecutivo è oggi archiviata?») e avvia a sua volta consultazioni a tutto campo per cercare un’alternativa: dopo l’incontro mattutino con Letta e il leader di Leu Roberto Speranza, Conte vede Salvini, il governatore della Liguria e leader centrista Giovanni Toti e sente al telefono la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. E fa sapere da una parte che «non ci piace la formula patto di legislatura» lanciata da Letta, dall’altra che un eventuale quarto governo nella stessa legislatura dovrebbe passare al vaglio del voto degli iscritti.

Insomma, il presidente del M5s sembra voler uscire dal “patto di consultazione” con Letta e Speranza muovendosi in proprio. Ma nel movimento il fronte pro Draghi, impersonato dal ministro degli Esteri Luigi di Maio e dal presidente della Camera Roberto Fico, accresce le sue truppe. «Come primo gruppo parlamentare non possiamo restare fuori dal patto per il nuovo Presidente, rischiamo l’isolamento», è il refrain.