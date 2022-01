Quirinale: dopo quattro votazioni a vuoto, ecco i nomi che restano in ballo

Anche il quarto scrutinio per l'elezione del capo dello Stato ha prodotto una fumata nera. È stata la prima votazione in cui il quorum è passato dalla maggioranza dei due terzi alla maggioranza assoluta (505) ma il risultato è stato ancora un nulla di fatto. Si ricomincia domani con la quinta votazione al momento senza alcun accordo tra le forze politiche. Molti nomi sono stati bruciati senza nemmeno passare per l'aula. Quelli in ballo, oltre a Mario Draghi, Pier Ferdinando Casini e Sergio Mattarella (per il bis 166 voti nello scrutinio di oggi), ci sono Elisabetta Belloni e Sabino Cassese.

