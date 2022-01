Quirinale, nuovo vertice Salvini-Letta-Conte. Fi punta su Casini. Si rivota alle 9.30

7:28 Nella rosa dei nomi cresce carta Mattarella bis

Nella rosa dei “quirinabili” ci sono attualmente tre donne: la Guardasigilli Marta Cartabia, l'ex ministra Paola Severino, il capo del Dis (la nostra intelligence) Elisabetta Belloni. Oltre ai tre nomi in campo fin dall'inizio: il premier Mario Draghi, l'ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini e, ovviamente, Sergio Mattarella. Nel Pd in serata si invitava a guardare al messaggio giunto ancora una volta dai grandi elettori: «Invitiamo tutti a prendere atto della spinta che da due giorni e in modo trasversale a favore della riconferma del Presidente Mattarella». Non a caso anche Renzi ha indicato questa strada, arrivati a questo punto: «Mattarella lo rivoterei anche domani. Il problema per Mattarella è che ha detto che non vuole il secondo mandato. Non va tirato per la giacchetta, ma, ogni giorno che passa, è sempre più probabile che si finisca a lui»