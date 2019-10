Scuola, quiz al pc e un po’ di lezioni: così funziona il concorso sanatoria per i precari storici Il concorso è aperto ai precari con almeno tre anni di servizio alle spalle nella scuola secondaria, uno dei quali nella classe di concorso per la quale concorrono di Claudio Tucci

Scuola, a settembre boom di precari in cattedra

2' di lettura

L’accordo Miur sindacati consentirà l'avvio di una nuova stagione concorsuale nella scuola italiana. Che ancora una volta apre a selezioni molto semplificate con l'obiettivo di frenare il boom di precariato in cattedra che in questi giorni, con l'avvio del nuovo anno, ha raggiunto dimensioni monstre.



Il concorso straordinario

Ma come funzionerà il concorso straordinario per almeno 24mila cattedre che entrerà in un decreto legge atteso prossima settimana sul tavolo del Cdm? Il concorso sanatoria è aperto ai precari con almeno tre anni di servizio alle spalle nella scuola secondaria, uno dei quali nella classe di concorso per la quale concorrono. Il concorso prevederà una prova computer based che si supererà con un punteggio minimo punteggio di 7/10.



PER APPROFONDIRE / Scuola, intesa sul concorso per i precari. Cattedra per 24mila docenti

Le prove concorsuali

Le prove concorsuali, conformi a una procedura di carattere straordinario rivolta a chi è già da tempo attivo sul campo, prevedono una prima prova “computer based”, con quesiti a risposta multipla; gli esiti della prova determinano la graduatoria di merito. I vincitori sono ammessi a un periodo di prova che si conclude con un orale in cui dovranno dimostrare di saper progettare e condurre una lezione. Durante il periodo di prova i vincitori, se non in possesso, dovranno acquisire i 24 Cfu con oneri a carico dello Stato. Il periodo di prova si concluderà con una prova finale nella quale gli interessati dovranno dimostrare di saper condurre una lezione. Valuterà la prova il comitato di valutazione composto anche da un membro esterno.

I docenti che non rientreranno nei 24mila posti ma conseguiranno il punteggio minimo di 7/10, se titolari di un contratto almeno sino al 30 giugno, sosterranno una prova orale selettiva abilitante. Anche in questo caso dovranno acquisire i 24 Cfu.