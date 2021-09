Quota 100, fino ad oggi 341mila uscite. Ma solo il 65% con 62 e 63 anni

2' di lettura

I lavoratori con 62 e 63 anni usciti grazie a Quota 100 rappresentano circa il 65% dei pensionamenti anticipati scattati fin qui con il “canale” sperimentale fortemente voluto dal governo “Conte 1”. È questo uno dei dati che emergono dall'ultimo Report Inps, aggiornato al 31 agosto scorso, quando mancavano 4 mesi alla fine della sperimentazione del meccanismo che consente di accedere alla pensione con almeno 62 anni d'età anagrafica e 38 di contribuzione. Complessivamente l'ente guidato da Pasquale Tridico ha accolto finora 341.128 domande su 433.202 presentate per un costo di 11,6 miliardi che salgono a 18,8 miliardi nella proiezione di spesa fino al 2030.

Quota 100, usciti 166mila lavoratori privati e 107mila pubblici

I lavoratori dipendenti che fino al 31 agosto hanno usufruito di Quota 100 sono 273.519: 166.282 del settore privato e 107.237 del settore pubblico. I pensionamenti anticipati dei lavoratori autonomi sono 67.609. Il 69,3% dei “quotisti” sono uomini; il 30,3% donne. L'importo lordo medio annuo dell'assegno è di 25.663 euro.

Loading...

Oltre 151mila i pensionamenti con 62 anni d'età

Sono 151.849 i lavoratori con 62 anni, e 38 di contribuzione, usciti fin qui grazie a Quota 100 mentre 3.759 non li avevano ancora compiuti (per i professori del settore pubblico la scadenza è il primo settembre). A scegliere la via della pensione con 63 anni d'età sono stati invece in 69.297. Lo stesso canale d'uscita è stato utilizzato da oltre 55mila lavoratori con 64 anni d'età, da 41.780 con 65 anni e da 19.352 con 66 anni compiuti. A prediligere questo tipo di pensionamento sono soprattutto gli uomini ((69,3%).

Salvini: nessuno stop a Quota 100

Matteo Salvini continua a difendere questa misura e considera impensabile un ritorno integrale alla legge Fornero. «Se il Pd vorrà cancellare quota 100 per tornare alla legge Fornero, faremo le barricate», ha ribadito il leader del Carroccio.