Quota 100, indicazioni contrastanti sull’incumulabilità con i redditi

Per i redditi derivanti da lavoro dipendente o autonomo l’Inps ha strumenti di “data certa” al fine di verificare l’eventuale svolgimento di attività (come la comunicazione obbligatoria e l’attribuzione di partita Iva), con relativa corresponsione di redditi, nei periodi in cui vige il divieto di cumulo. Al contrario, nel reddito di lavoro autonomo occasionale, il dato diventa noto solo quando il soggetto incassa le somme, non essendoci comunicazioni preventive o rilasci di autorizzazione per lo svolgimento dell’attività.

A fronte di questa lettura della circolare, però, l’Inps nella comunicazione che invia ai pensionati quota 100 sembra prendere una posizione diversa. Nel documento di cui il Sole 24 Ore ha potuto prendere visione, relativo a un lavoratore della gestione pubblica, si legge, tra le altre cose, che il conseguimento di redditi superiori a 5mila euro successivamente alla decorrenza della pensione «comporta la sospensione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione di detti redditi. Nell’anno di decorrenza della pensione i redditi vanno dichiarati se conseguiti dopo la decorrenza della pensione».

Sarebbe quindi opportuno un chiarimento su questo punto, al fine di eliminare i dubbi suscitati dalla circolare 117/2019. Forse la futura pubblicazione del modello “quota 100”, annunciata dall’Inps nella circolare, porterà chiarezza poiché dovrebbe consentire anche una «indicazione mensilizzata del reddito percepito...e dei periodi di svolgimento dell’attività cui si riferisce il reddito».

L’Inps deve comunque ancora specificare se le prestazioni occasionali remunerate tramite libretto di famiglia e contratto di prestazione occasionale (ex voucher) siano compatibili o meno con il godimento della pensione quota 100. Se è vero che ciascun prestatore non può riscuotere più di 5mila euro annui, è pur vero che talune attività possono essere ricondotte al lavoro dipendente, per il quale è prevista la totale incumulabilità. Ma tale tipologia reddituale risulta al contempo esente da imposizione fiscale.