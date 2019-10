Quota 100, opzione donna, Ape: ecco come cambiano le pensioni nel 2020 Dalla mini-rivalutazione degli assegni alle finestre (per ora confermate) di quota 100, passando per la proroga di opzione donna e dell’Ape sociale. Tutte le novità sul fronte previdenziale che scatteranno a gennaio di Francesca Barbieri

Quota 100 resta. E salta il restyling delle finestre

4' di lettura

Quota 100, opzione donna, Ape. Ma anche isopensione e tutte le chance di uscita anticipata in base alla legge Fornero, per i lavoratori usuranti e per i cosiddetti precoci. È il ventaglio di possibilità per accedere all’assegno di pensione che si affiancano al trattamento di vecchiaia, riservato a chi ha compiuto 67 anni e vanta un minimo di 20 anni di contributi previdenziali. Ma quali sono le novità che si preannunciano per il 2020?

Quota 100: sperimentazione atto secondo

Quota 100 - la possibilità di andare in pensione con 62 anni di età e 38 di contributi - nonostante sia uscita indenne dagli interventi messi a punto nella Manovra di Bilancio, resta al centro dello scontro tra le forze di Governo. M5S e Italia Viva hanno posizioni distanti sul cavallo di battaglia della Lega nel precedente esecutivo. «Quota 100 non si tocca», è la posizione ribadita dai Cinque Stelle. Ma in Parlamento Matteo Renzi non ha intenzione di mollare: i parlamentari di Italia Viva stanno già lavorando a emendamenti tesi da una parte a cancellare del tutto la norma, dall’altra a far slittare la finestra di 9 mesi come inizialmente prospettato anche dal ministero dell’Economia e delle Finanze.

GUARDA IL VIDEO / Quota 100 resta. E salta il restyling delle finestre

In base alle regole attuali, per i lavoratori del settore privato sono previste finestre trimestrali mobili di uscita. Chi matura i requisiti il 31 gennaio 2020 potrà andare in pensione il 30 aprile. Nel settore pubblico, invece, la finestra è di 6 mesi. Lo stesso lavoratore che matura i 62 anni di età e i 38 di contributi il 31 gennaio se nel settore pubblico potrà ritirarsi dal lavoro a fine luglio.

LEGGI ANCHE / Quota 100, salta il restyling delle finestre. La palla passa al tavolo con i sindacati