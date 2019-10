Quota 100, salta il restyling delle finestre. La palla passa al tavolo con i sindacati

La palla passa al tavolo Governo-sindacati

Il tema sarà riproposto al tavolo governo-sindacati sulle pensioni, che sarà chiamato a individuare alcuni correttivi da far scattare già nel 2021 e creare i presupposti per la nuova riforma da far entrare in vigore nel 2022, quando si sarà esaurita la sperimentazione triennale di Quota 100. Una riforma necessaria per evitare gli effetti negativi di un maxi-scalone di 5 anni con cui, senza l’introduzione di nuove misure in chiave “decalage”, si troverebbero a fare i conti i lavoratori con almeno 38 anni di contribuzione nati dopo il 1960. Il confronto, già avviato in vista della stesura della manovra, entrerà nel vivo le prossime settimane, con l’obiettivo di individuare le soluzioni più efficaci entro la prossima primavera. A confermare che Quota 100 «non si tocca» è stato il sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta (Pd), che ha aggiunto: «al termine della sua naturale scadenza non la riconfermeremo». E ha poi sottolineato: «Il problema ci sarà dopo», perché «dovremo discutere di che tipo di uscita dal lavoro realizzare».

GUARDA IL VIDEO - Manovra: lo sconto del Fisco vale più di quello dell'idraulico infedele

I risparmi rimasti sul tavolo

La rimodulazione delle finestre di uscita avrebbe consentito di recuperare oltre 600 milioni nel 2020 e più di un miliardo nel 2021. Risparmi che sarebbero dovuti andare a puntellare la dote per il taglio del cuneo fiscale. E garantire la copertura per le proroghe di un anno di Opzione donna e Ape sociale, che dovrebbero comune scattare con la manovra.