Quota mille per l’elicottero AW139, la “stella” di Leonardo

LEGGI ANCHE: Fusione Leonardo-Fincantieri, Profumo: «A volte unirsi è un limite»

Modello ordinato di recente in 84 esemplari anche dall’esercito statunitense che in termini di semplici vendite ha garantito negli anni incassi per oltre 10 miliardi di euro, cifra che tuttavia lievita di molto tenendo conto di servizi aggiuntivi, addestramento e manutenzione. Permettendo all’ex Agusta Westland (ora divisione di Leonardo) di crescere negli anni, rilanciando anche l’occupazione e l’indotto: per ogni macchina che esce da Vergiate sono coinvolti 140 fornitori italiani, che ogni anno forniscono componenti per oltre 100 milioni di euro.

AW139, NC 31052, versione civile VIP, 6 posti, consegnato al cliente privato, nazionalità Sud Africa

Un successo a tutto tondo, insomma. Talmente lampante da riuscire a mettere d’accordo (percorso non agevole di questi tempi) anche Lega e Movimento 5 Stelle. «Fino a quando vedo aziende come questa - ha commentato il Governatore della Lombardia Attilio Fontana - allora mi tranquillizzo per il futuro della Regione e dell’intero Paese».

«È un patrimonio di innovazione da preservare per i nostri figli - aggiunge il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni - e la politica, di qualsiasi colore, ha il dovere di garantire a questo gruppo il supporto necessario».