Quotazione da certificare con un documento ad hoc

Non c’è alcun vincolo sulla dinamica dei prezzi, quindi sono possibili rincari sensibili, favoriti dal fatto che attualmente sul mercato c’è scarsità di prodotto, sia nuovo sia usato. In particolare per le auto elettriche e ibride plug-in (emissioni di CO2 comprese tra zero e 60 g/km), cui va il bonus più alto (2.000 euro).

Meno difficile trovare vetture con emissioni tra 61 e 90 g/km (1.000 euro) e tra 91 e 160 g/km (750 euro), anche perché sono incentivabili non solo le Euro 6 attuali (D), ma tutte le Euro 6, comprese quelle pre-dieselgate (A, B e C), più diffuse (sono state in commercio all’incirca dal 2014 al 2018). Ma ci sono Comuni che consentono di utilizzare queste ultime - se alimentate a gasolio - ancora per pochi anni (a Milano fino al 1° ottobre 2025, in altre città sono possibili giri di vite in futuro), se le si acquista adesso. In sostanza, l’acquirente può essere fuorviato dal fatto che si parli di «ecobonus» e scoprire che dove intende circolare il livello di inquinamento fa optare per restrizioni più penalizzanti.

Il Mise ha chiarito che, ai fini degli incentivi, non solo non contano le differenze tra le varie categorie di Euro 6, ma è ininfluente anche il passaggio dal vecchio metodo di misurazione delle emissioni di CO2 (quello di laboratorio, ammesso sino a fine 2020) e quello attuale (test su strada, sensibilmente meno laschi dei precedenti). Il risultato è che in certo casi una vettura è incentivabile se immatricolata soltanto sino alla fine del 2020, perché col nuovo ciclo di omologazione sfora il limite massimo di 160 g/km, oltre il quale non è previsto alcun bonus. Oppure ha diritto lo stesso all’incentivo, ma d’importo minore perché il metodo di misurazione in vigore da quest’anno porta a sforare i 60 o i 90 g/km, sotto i quali il bonus è più sostanzioso.